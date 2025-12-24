  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Božič v domu, kjer potica nima zadnje besede

    Novinarka Barbara Kotnik bo nocojšnji praznični večer preživela v angleškem oziroma francoskem duhu.
    Dom Barbare Kotnik je vselej kot iz škatlice, saj drugače reda ob toliko vzorcih, barvah, teksturah in oblikah ni mogoče vzpostaviti. Navdihujeta jo angleško in francosko podeželje.
    Galerija
    Dom Barbare Kotnik je vselej kot iz škatlice, saj drugače reda ob toliko vzorcih, barvah, teksturah in oblikah ni mogoče vzpostaviti. Navdihujeta jo angleško in francosko podeželje.
    Saša Bojc
    24. 12. 2025 | 15:00
    9:23
    A+A-

    Božično praznovanje je v vsakem domu drugačno. Tokrat odpiramo vrata v enega, ki med slovenskimi domovi zaradi svoje drugačnosti priteguje poglede kot magnet. Kot razkriva gostiteljica, naša kolegica novinarka Barbara Kotnik, je zanjo božič vselej v znamenju daril. Ker so v njeni družini vrsto let, dokler je bila babica še živa, vsak božični večer postregli s slovenskimi klasičnimi božičnimi jedmi, se ji zdaj zdi najbolj vabljivo, da si med decembrskimi prazniki privošči kakšno kulinarično potovanje.

    »Težko živim, če nimam vsega zloženega po predalčkih. Vsako jutro, ko se zbudim, in preden grem spat in pogledam po prostoru, me vse skupaj kar poboža in to še vedno traja,« pravi Barbara Kotnik. FOTO: Osebni arhiv
    »Težko živim, če nimam vsega zloženega po predalčkih. Vsako jutro, ko se zbudim, in preden grem spat in pogledam po prostoru, me vse skupaj kar poboža in to še vedno traja,« pravi Barbara Kotnik. FOTO: Osebni arhiv

    Bordojske canelé in viktorijanske sladkorne slive

    Nocojšnje bo v angleškem oziroma francoskem duhu z različnimi mesnimi pitami, krompirjevimi prilogami, brstičnim ohrovtom in porom, izborom francoskih sirov s plemenito plesnijo, za sladico pa bodo namesto potice bordojske canelé in viktorijanske sladkorne slive, sladica iz suhega sadja, oreščkov in vijoličastega sladkorja z aromo vijolic, napoveduje. O darilih, ki zaznamujejo njene decembrske dni, razkriva, da že na začetku decembra, včasih pa kar že konec novembra okrasi božično drevesce in pod njega začne počasi polagati v pisane papirje in pentlje zavite dragocenosti za svoje bližnje. »Nekako prazno se mi zdi, dokler pod njim ni daril. To sicer pomeni, da sem na predbožični večer 24. decembra že zelo na trnih in komaj čakam na božično jutro. Da mi ne bo več treba skrivati, kaj sem izbrala za koga in kaj bodo rekli moji dragi,« iskreno prizna.

    Vse prej kot prazen je predvsem njen dom, četudi je vselej kot iz škatlice, saj drugače reda ob toliko vzorcih, barvah, teksturah in oblikah ni mogoče vzpostaviti. Kot izpričujejo prostori, jo navdihujeta angleško in francosko podeželje. Prepričana je, da je tako vsaj malo zato, ker od malega gleda zgodovinske angleške serije Jane Austen, popolnoma drugače kot njena sestra, ki ji je najbližja jugoslovanska socialistična estetika.

    Dom Barbare Kotnik je vselej kot iz škatlice, saj drugače reda ob toliko vzorcih, barvah, teksturah in oblikah ni mogoče vzpostaviti. Navdihujeta jo angleško in francosko podeželje.
    Dom Barbare Kotnik je vselej kot iz škatlice, saj drugače reda ob toliko vzorcih, barvah, teksturah in oblikah ni mogoče vzpostaviti. Navdihujeta jo angleško in francosko podeželje.

    Ni takšen nasičen prostor vsaj na trenutke prenaporen? »Odvisno, kakšen človek si. Zelo rada imam barve in vzorce, vendar mora biti hkrati tudi vse zelo pospravljeno. Težko živim, če nimam vsega zloženega po predalčkih. Vsako jutro, ko se zbudim, in preden grem spat in pogledam po prostoru, me vse skupaj kar poboža in to še vedno traja,« pripoveduje. Marsikdo, ki je samo videl kakšno fotografijo njenega doma, jo je spraševal, kako živi v vsem tem preobilju, a je potem na obisku ugotovil, da je prostor v živo precej drugačen in vpliva na dobro počutje. Na koncu pravi vtis nastane zaradi pravih materialov, je prepričana. V mislih ima na primer tapete, od katerih je danes na voljo skoraj vse, kar si človek zamisli. »Toda če na steno prilepiš digitalne tiskane tapete, je videti zelo ceneno. Večina mojih tapet je znamke William Morris, pri kateri še vedno izdelujejo vzorce tega znanega angleškega oblikovalca 19. stoletja. In ko gre papir čez tiste stare stroje in se vsaka barva odtisne posebej, se na papirju ustvari relief, ki v prostoru ustvarja občutek globine,« pojasnjuje.

    Odrasla z ustvarjanjem
    in umetnostjo

    Ljubezen do barv in vzorcev pripisuje temu, da sta s sestro odrasli z ustvarjanjem in umetnostjo. Mama, likovna pedagoginja, ju je od malega vodila po galerijah, doma in po Evropi, tako da je bila vedno obkrožena z različnimi umetniškimi slogi in zgodovinskimi obdobji, tudi sicer jo zgodovina zelo zanima. Velikokrat si želi, da bi živela pred stoletjem, če ne dvema. »V današnjih časih je vse prevečkrat povezano z utilitarizmom in hiperpotrošnjo in tudi sicer mora biti vse proizvedeno čim hitreje in čim ugodneje, kar je sicer razumljivo z vidika proizvajalcev, a se s tem izgubljajo detajli. Pod rokodelskimi rokami, ki so si za izdelke vselej jemale čas, nastajajo veliko izjemnejši predmeti, ki niso zreducirani zgolj na svojo uporabno vrednost, temveč so tudi lepi,« še doda.

    Dom je lastnica sestavila s predmeti z vseh vetrov in postopoma, tako, kot se tudi človek gradi skozi leta. Vse, kar je v stanovanju, zrcali delček tega, kar je, kar je doživela in videla, pravi. FOTO: Osebni arhiv
    Dom je lastnica sestavila s predmeti z vseh vetrov in postopoma, tako, kot se tudi človek gradi skozi leta. Vse, kar je v stanovanju, zrcali delček tega, kar je, kar je doživela in videla, pravi. FOTO: Osebni arhiv

    Pri tem namigne na tisto, česar v njenem domovanju ni mogoče spregledati – bakrenih loncev. Vsi ti lonci so tudi v okras ambientu. Zametki te zbirateljske strasti segajo k babici, ki je od svojih prednikov podedovala nekaj medeninastih, bakrenih in srebrnih spominkov in predmetov ter kakšni dve posodi. Ko je bila Barbara še otrok in se je pazila pri babici, ji je ta, da bi jo zamotila, dala te stare predmete, da jih je loščila, kar opisuje kot najboljšo otroško igro na svetu, čeprav se danes to najbrž sliši zelo čudno. »Ko sem opremljala svojo kuhinjo, sem bila odločena, da moram imeti nekaj takšnih posod, in ko sem se poglobila vanje in zakaj jih danes še vedno uporabljajo, predvsem vrhunski kuharji, sem med drugim spoznala, da so zelo trajnostne,« pravi. Če so izdelane po starem, jih je s pomočjo pravega mojstra mogoče obnavljati v nedogled, pomembno pa je, da niso prevlečene z nerjavečim jeklom, ampak s kositrom.

    Veliko ljudi ji je polaskalo, da je za to, da toliko različnih reči sestaviš v eno zgodbo, treba stvar obvladati. Sama pojasnjuje, da nekaj občutka že moraš imeti, toda pomembno se ji zdi predvsem, da se človek ne zapiči v neke fotografije in ne vztraja pri tistem, kar je videl na pinterestu ali instagramu. To je bolje imeti le za navdih, saj ko vzorce, barve in predmete postaviš v prostor, šele vidiš, v kakšni harmoniji so in kako delujejo ob spreminjajoči se svetlobi skozi dan. Pri njej se je vse skupaj tudi zaradi stroškov sestavljalo postopoma in počasi, kar je vse prej kot slabo, trdi na podlagi svojih izkušenj.

    Dom, ki ga je sestavilo življenje

    Če bi hotela popisati, od kod vse so prišli kosi opreme in druge stvari, bi bil seznam zelo dolg, pravi. Veliko stvari je še od babice in mame, mnogo tudi iz Lizbone, kjer je bila na študentski izmenjavi in si je morala s sostanovalci povsem na novo opremiti stanovanje. Tako je svoj zdajšnji dom sestavila skupaj s predmeti z vseh vetrov, postopoma, marsikaj je nabavila tudi na bolšjakih. »Kar ni le trajnostno, ampak tudi precej lažje, kot če bi vse morala kupiti in izbrati povsem na novo. Tudi človek se gradi skozi leta in tako se mi zdi, da vse, kar je v mojem stanovanju, zrcali delček tega, kar sem, kar sem doživela in videla. Ne nazadnje zato tudi zbiramo spominke, saj nas spomnijo na določene trenutke v življenju,« je prepričana sogovornica, ki jo zelo navdihuje tudi narava. Ko najde kakšno školjko na plaži ali poginulo žuželko, jo razstavi v okvirju ali lepem kozarcu, s čimer se stene in police spreminjajo v nekakšen kabinet čudes.

    Še nekaj je povsem drugače kot pri drugih hišah: vhodna vrata vijoličaste barve. Zakaj? Sama pač ne more razumeti, zakaj se v Sloveniji v večino hiš vstopa skozi antracit siva vrata. »V Angliji in Franciji imajo pogosto barvna vrata. Letos, ko sem obiskala sever Francije, me je fasciniralo, da ima vsaka hiša, čeprav v naselju, drugo barvo ograje in vrat, pa vse skupaj deluje zelo harmonično,« navaja primere. Tudi naročiti masivna bolj klasično oblikovana lesena vrata pri nas je bil velik izziv. Kamorkoli je vprašala, povsod so ji ponudili nekaj tipskih vrat iz svoje ponudbe in rekli, naj pač ena izbere. Če kaj obnavljaš, gradiš ali kupuješ za dom, je prepogosto slišati, kako se nečesa ne da, ni mogoče, je premalo potencialnih kupcev ali pa nima smisla, ker bo že čez dve leti tako ali tako iz mode. A ni odnehala in to se ji je obrestovalo. Pa vijoličasta barva? »Ko sem si za hec prebrala o psihologiji barv glede vhodnih vrat, je bila vijoličasta čisto na koncu seznama, češ da je najbolj nenavadna in si je nihče ne izbere oziroma da je človek, ki živi za vijoličastimi vrati, malo poseben. To je bil znak, da bo ravno pravšnja zame,« pripoveduje v smehu.

    Še nekaj je zelo drugače kot pri drugih hišah: vhodna vrata v vijoličasti. OTO: Osebni arhiv
    Še nekaj je zelo drugače kot pri drugih hišah: vhodna vrata v vijoličasti. OTO: Osebni arhiv

    Postojmo še pri božičnem drevesu. Tudi na njem se mešajo stari in novi stekleni okraski, kar po besedah sogovornice prav tako sodi v rubriko trajnostno. Prav za božič in novo leto se ustvari ogromno odpadkov, ljudje hočejo imeti božično drevo vsako leto v drugi barvi, prejšnje okraske pa zavržejo. Sama vsako leto dokupi en okrasek in ga obesi nanj poleg vseh, ki jih že ima.

