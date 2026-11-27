Še malo, pa se bodo v Ljubljani, naši prikupni in svetovno nagrajeni prestolnici, prižgale praznične luči. Mojstri praznično okrasitev po mestu pridno nameščajo že od oktobra in skrbijo, da bo letošnje praznično obdobje znova čarobno in vredno obiska.

Prižiga prazničnih lučk in obiska božičnega sejma se razveselimo vsako leto, saj nam v hladnih zimskih dneh prinašata občutek skupnosti in topline. Hkrati sta tudi odličen izgovor za druženje ob kuhanem vinu, čaju ali vroči čokoladi, brez slabe vesti pa si privoščimo še kakšno sladico s praznične stojnice. Znani prizori nam kljub temu, da jih vidimo vsako leto, vedno znova pričarajo občutek prazničnega pričakovanja. In čeprav so že vtisnjeni v naše spomine, jih lahko letos doživimo nekoliko drugače. Od zgoraj.

Grajski božič

Praznovanje božiča ni nov izum, praznične običaje so poznali že v času, ko je bil naš Ljubljanski grad še prava utrdba, v njem pa so prebivali deželni glavarji. Takrat je bilo praznovanje precej drugačno kot danes, saj so ga zaznamovali predvsem verski obredi, praznične pojedine in druženje. Ime božič izhaja iz manjšalnice besede bog in je prvotno pomenilo mali bog oziroma božji sin. Božič je bil v srednjem veku izrazito verski praznik, posvečen Jezusovemu rojstvu, praznično obdobje pa se je nadaljevalo vse do svetih treh kraljev v januarju.

Skozi stoletja so se prazničnim običajem pridružile številne nove navade, danes pa praznično vzdušje poleg tradicionalnih običajev ustvarjajo sijoče lučke, dobra hrana, pijača in številni dogodki, ki v mesta privabljajo množice obiskovalcev.

Prav takšno vzdušje lahko doživite tudi na Ljubljanskem gradu, kamor se lahko med sprehodom po praznično okrašenem mestnem središču povzpnete peš ali pa se odločite za vožnjo s tirno vzpenjačo, ki že med vzponom ponuja čudovite razglede na mesto.

V zgodovinskem ambientu vas pričakajo praznično okrašeno grajsko dvorišče, božični sejem, vonj po kavi, vroči čokoladi in kuhanem vinu ter številne gurmanske dobrote. Za vsak okus se najde nekaj slastnega, od toplih prigrizkov in sladkih dobrot na grajskem sejmu do izbranih jedi v grajskih restavracijah. V Gostilni na Gradu lahko v družbi najbližjih uživate v klasičnih slovenskih jedeh v sodobni izvedbi, za posebno praznično večerjo v dvoje pa lahko izberete prefinjeno kulinariko restavracije Strelec, kjer se ob dobri hrani in vzdušju zgodovinskega stolpa hitro pozabi na vsakodnevni vrvež.

FOTO: Miha Mally

Za še lepši pogled na praznično Ljubljano se lahko povzpnete na Razgledni stolp, od koder se odpira razgled na mesto in njegovo praznično okrasitev. Ob sobotah in nedeljah pa se s stolpa oglasijo še grajski piskači, ki obujajo staro tradicijo in obiskovalcem pričarajo delček nekdanjega grajskega življenja.

Ne manjka pa niti zabave, saj na Ljubljanskem gradu pripravljajo pester praznični program za vse generacije, od najmlajših obiskovalcev do odraslih.

Tam, kjer se december spremeni v pravljico

Za otroke poskrbi Friderik, priljubljena grajska podgana, ki pozna vsak skriti kotiček gradu, decembra pa nastopa tudi v posebni lutkovni predstavi Friderik čaka Zimo. Po predstavi bo najmlajše obiskal še dedek Mraz, ki bo zagotovo poskrbel za kakšen nepozaben praznični spomin. Na gradu pa poleg tega pripravljajo tudi pravljična vodstva in ustvarjalne delavnice, na katerih lahko otroci raziskujejo grajske skrivnosti in se tudi sami preizkusijo v ustvarjanju.

Prav posebno praznično zgodbo skriva tudi grajska kapela sv. Jurija, kjer si lahko obiskovalci ogledajo jaslice z lesenimi figurami v naravni velikosti, te pa v zgodovinskem prostoru, ki zaradi svojih poslikav velja za enega izmed grajskih biserov, dobijo poseben čar. Na božični večer pa bodo v kapeli zazvenele tudi božične pesmi, saj tam tradicionalno poteka božična sveta maša, do njene udeležbe vas lahko ustavi le prostorska omejitev.

Na gradu lahko poiščete tudi kakšno izvirno praznično darilo, priljubljeni Friderik je namreč pripravil svojo praznično linijo izdelkov, med katerimi so grajski piškoti, čokoladne lizike, med, vino in različni zimski dodatki. Če želite podariti nekaj, kar bo obdarovanca spominjalo na Ljubljano, lahko izberete tudi katerega od izdelkov domačih ustvarjalcev z motivom gradu.

FOTO: Miha Mally

Prazniki so tudi čas obdarovanja in daril ni treba omejiti na krog najbližjih; na Ljubljanskem gradu namreč lahko obiščete razstavo Unicefovih punčk iz cunj, na kateri vas pričakuje več kot 300 unikatnih, ročno izdelanih punčk. Z donacijo lahko eno izmed njih simbolično posvojite in s tem pomagate izboljšati kakovost življenja otrok v stiski.

Ponudba obsega tudi druge kulturne zanimivosti in vodene oglede gradu, tisti, ki radi raziskujete sami, pa se lahko na odkrivanje grajskih skrivnosti podate z avdiovodnikom. Obiščete lahko tudi Lutkovni muzej in spoznate bogato zgodovino slovenskega lutkarstva.

Posebno doživetje, ki bo marsikomu vzbudilo občutek nostalgije, pa je prostorska projekcija Ko ilustracije oživijo. V njej lahko občudujete dobro znane podobe iz priljubljenih slovenskih slikanic, kot so Moj dežnik je lahko balon, Piko Dinozaver, Zmaj Direndaj, Tri botre lisičice, Zajčkova hišica in Povabilo. Ilustracije, ki so spremljale otroštvo številnih generacij, v grajskih Kazematah s pomočjo svetlobe, glasbe in sodobne tehnologije oživijo na stenah in obiskovalce popeljejo v svet domišljije.

Grajski december 2026 Kdaj: od 27. novembra 2026 do 6. januarja 2027 Kje: Grajsko dvorišče Ljubljanskega gradu Odpiralni čas prazničnega sejma: vsak dan od 11. do 18. ure Vstop: za grajski sejem brezplačen Več informacij in celoten program: www.ljubljanskigrad.si

Praznična Ljubljana, ki jo morate spoznati

Letošnjo praznično sezono ne ostanite le na trdnih tleh, povzpnite se še na Ljubljanski grad, peš ali z vzpenjačo, in si od zgoraj oglejte naše čudovito, praznično okrašeno mesto. Perspektivo pa spremenite tudi pri doživljanju praznikov. Naj bodo v tem času vaše glavno vodilo smeh, druženje, dobra volja in seveda tudi kakšna slastna dobrota. Vzemite si čas za ljudi, ki jih imate radi, in za drobne trenutke, ki jih med vsakodnevnimi obveznostmi pogosto spregledamo.

Na Ljubljanskem gradu lahko vse to združite v enem obisku. Sprehodite se med prazničnimi stojnicami, nazdravite s prijatelji, razveselite najmlajše s pravljičnimi doživetji ali pa si preprosto privoščite nekaj trenutkov ob pogledu na mesto, ki se pod vami blešči v soju tisočerih lučk. Morda boste prav tam našli svoj najljubši kotiček letošnjega decembra.

Za spomin na letošnji december pa se lahko ustavite še v katerem od prazničnih fotokotičkov in ujamete trenutek, ki vas bo na obisk gradu spominjal še dolgo po koncu praznikov.

Ne zamudite Grajskega decembra in številnih prazničnih doživetij, ki jih ponuja. Celoten program dogodkov in več informacij za načrtovanje obiska najdete na spletni strani Ljubljanskega gradu.

Od otroškega navdušenja do romantičnih trenutkov v dvoje, prazničnih dobrot in čudovitih razgledov – na Ljubljanskem gradu lahko vsakdo najde svoj košček decembrske čarobnosti. En grad. Mnogo doživetij.

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