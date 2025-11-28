Božične vasice, na desetine stojnic – kaj ponujajo božični sejmi?

Vsako leto povsod po Evropi že novembra zasvetijo božični sejmi. Letos je med prvimi svoje luči prižgala božična tržnica na Dunaju, in sicer 6. novembra. Pri European Best Destinations so o najboljših božičnih sejmih vprašali več tisoč popotnikov iz različnih držav.

Za najbolj priljubljen adventni sejem so letos razglasili Zürich z božično vasico Wienachtsdorf. Božični sejem v Zürichu prirejajo že od 14. stoletja. Na božičnem bulvarju pri glavni železniški postaji se bo letos predstavilo okoli 80 stojnic s hrano, pijačo in raznovrstnimi izdelki. V Zürichu so postavili tudi stekleno kupolo, v kateri obiskovalci lahko spijejo skodelico kuhanega vina. Znotraj železniške postaje se nahaja največji pokriti božični sejem v Švici in eden največjih v Evropi. Prirejajo ga od leta 1994.

Med najbolj priljubljenimi prazničnimi destinacijami je tudi Dunaj. Na začetku novembra je svoja vrata odprl božični sejem pri palači Schönbrunn, dva dni zatem mu je sledil Štefanov trg v samem srcu Dunaja.

Letos izjemoma ne bo božičnih stojnic med znamenitima muzejema na Trgu Marije Terezije zaradi gradbenih del. Kljub temu bo odprtih 14 glavnih sejmov s skupno okoli 900 stojnicami. Vsako leto največ obiskovalcev obišče božični sejem pri Rathausu, kjer se pod božičnim drevesom letos nahaja 96 stojnic, kjer med drugim ponujajo jabolčni zavitek, carski praženec, punč in kuhano vino. Na trgu je speljano tudi drsališče.

V pretekli sezoni je Dunaj s prodajo izdelkov na božičnih sejmih zaslužil okoli 140 milijonov evrov, piše turistični portal Aviation Direct. Vsak Dunajčan naj bi božični sejem obiskal štirikrat na sezono, ob vsakem obisku pa naj bi posamezni obiskovalec zapravil povprečno 30 evrov.

Med prvimi božičnimi sejmi v Evropi se je letos odprl na Štefanovem trgu na Dunaju. FOTO: Joe Klamar/AFP

Na tretje mesto najboljših prazničnih sejmov se je uvrstil Strasbourg v Franciji. Gre za enega najstarejših božičnih sejmov, in sicer sega v leto 1570. Med adventom se celotni otok Grande Île, ki ga na eni strani obdaja glavna struga reke Ill, na drugi pa kanal Faux Remparts, spremeni v praznično deželo. Po podatkih revije Forbes naj bi postavili okoli 300 stojnic, kjer med drugim ponujajo tradicionalni šarkelj, maslene piškote ter začinjeno kuhano vino oziroma vin chaud aux épices.

Božični sejem v Strasbourgu se je letos odprl 26. novembra. FOTO: Romeo Boetzle/AFP

Med najbolj priljubljene božične sejme so se med drugim uvrstili tudi Zagreb, Manchester, Praga, Dresden, Talin, Bolzano, Graz in Gengenbach. Božični sejem v Zagrebu se bo letos začel 29. novembra in trajal do 6. januarja 2026. Enajsto leto zapored bo odprto tudi kultno drsališče na Trgu kralja Tomislava.

Kam pa za praznike hodimo Slovenci

Slovenci in Slovenke božične praznike radi preživljajo v tujini, je za Delo sporočila Nena Kraševec s Turistične agencije Palma. Odločajo se tako za enodnevne kot večdnevne predbožične izlete, pa tudi za razvajanje v termah ali daljša potovanja v času novega leta. Številne družine se namenijo k Božičku na Laponsko, izredno priljubljena pa so tudi mesta s tradicionalnim prazničnim dogajanjem in božičnimi sejmi, denimo bližnja Dunaj in Zagreb ter München in Salzburg.

Družine se okoli božičnih praznikov rade odpravijo na Laponsko, kjer lahko z otroki obiščejo Božička v njegovi vasi. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

»Stranke nas pogosto sprašujejo o pristnih božičnih sejmih, lokalni kulinariki in praznični okrasitvi mest. Družine posebej zanimajo doživetja za otroke, od pravljičnih vasic do ponudbe na stojnicah in drugih tematskih atrakcij,« je dejala Nena Kraševec in dodala, da so slovenskim popotnikom pri izbiri potovanja najbolj pomembne kakovost in jasnost programa, udobno potovanje z dobro logistiko ter razmerje med ceno in vsebino.

»Za božično-novoletne praznike so med Slovenci priljubljeni topli in eksotični kraji. Med nekoliko bližje spadajo Jordanija, Turčija in Egipt, med bolj oddaljene med drugim Vietnam in Indonezija, pa tudi Mehika in Tanzanija,« so sporočili iz Agencije Oskar in dodali, da je njihovim popotnikom najbolj pomembna vsebina potovanja v sorazmerju s ceno. Pri Agenciji Oskar so še vedno priljubljeni tudi krajši eno- in dvodnevni izleti do klasičnih prazničnih mest. Med njimi je največ povpraševanja po Zagrebu, Dunaju in Budimpešti.

Med decembrskimi potovanji je slovenskim popotnikom pomemben tudi silvestrski program. »Stranke zanima, ali je vključena silvestrska večerja, kakšno je praznično dogajanje v mestu, ali bo ognjemet in kakšne aktivnosti so na voljo za večerno doživetje,« je za Palmo še dejala Nena Kraševec.

Čeprav vse več ljudi ob koncu leta raje prebeži v tople in eksotične kraje, tradicionalni božični sejmi ostajajo nepogrešljiv del decembrskega praznovanja. Slovencem so najbolj pri srcu božični sejmi v prestolnicah naših sosed, večina pa prav tako ne zamudi prazničnega dogajanja v domači Ljubljani.