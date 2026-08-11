Brad Pitt šokiral z iskreno izpovedjo: po sedmih letih treznosti znova pije

Brad Pitt, eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih igralcev, je v zadnjem desetletju prestal vrsto osebnih preizkušenj. V obsežnem intervjuju za revijo Esquire (Ponedeljek z Bradom Pittom) je 62-letni oskarjevec odkrito spregovoril o svojem odnosu do alkohola, težkem obdobju po ločitvi od Angeline Jolie, izgubi matere ter trenutku, ko je bila njegova čustvena bolečina tako močna, da je lahko razumel, zakaj bi nekdo v samomoru videl odrešitev.

Največ pozornosti je pritegnilo njegovo priznanje, da po sedmih letih popolne treznosti znova pije. »Bil sem trezen sedem let. Potem pa sem spet krenil s poti,« je povedal Pitt. Pri tem je poudaril, da zdaj pije bolj zadržano in da je moral nekajkrat priznati, da večje količine alkohola zanj niso dobra izbira. »Lahko spijem nekaj kozarcev. Ne smem pa veliko,« je dejal.

Njegova odločitev je toliko bolj odmevna, ker je Pitt po razhodu z Joliejevo leta 2016 poiskal pomoč in se vključil v program Anonimnih alkoholikov. O svoji poti do treznosti je v preteklih letih večkrat javno govoril, leta 2020 pa se je za podporo zahvalil tudi igralcu Bradleyju Cooperju.

Leta 2025 je v podcastu Armchair Expert opisal srečanja AA kot izjemno pomembno izkušnjo, saj so tam ljudje odkrito govorili o svojih napakah, bolečinah, željah in življenjskih spodrsljajih.

Pitt je že leta 2017 priznal, da je v obdobju pred ločitvijo preveč pil in da je alkohol uporabljal tudi za beg pred lastnimi občutki. Takrat je povedal, da je pitje postalo problem in da je moral prenehati, ker ni več želel živeti na tak način.

V novem intervjuju pa je prvič tako neposredno spregovoril tudi o globini čustvene bolečine, ki jo je doživljal v najtežjem obdobju. Poudaril je, da sicer ni človek, ki bi bil nagnjen k samomoru, vendar je bila bolečina nekoč tako močna, da je za kratek čas lahko razumel, zakaj bi nekdo smrt videl predvsem kot način, kako končati trpljenje.

Pri tem se Pitt opisuje kot »prirojeni optimist«. Pravi, da mu je optimizem v življenju pogosto pomagal, včasih pa ga je zaradi njega tudi vodil v nepremišljene odločitve. Kljub izjemno težkim trenutkom je ohranil občutek, da se lahko stvari izboljšajo.