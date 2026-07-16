Branko Đurić - Đuro: Novi režim na meji spominja na fašizem

Igralec in komik Branko Đurić - Đuro je na družbenih omrežjih ostro kritiziral nove mejne postopke na prehodu med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško, poroča Slobodna Dalmacija. Po njegovem mnenju so obvezno fotografiranje potnikov in dolgotrajna čakanja na meji ponižujoča in nepotrebna.

Evropska unija je lani uvedla nov sistem nadzora vstopa in izstopa (Entry/Exit System – EES) za državljane držav, ki niso članice Evropske unije ali schengenskega območja. Ob prvem vstopu v schengenski prostor morajo potniki iz držav, kot so Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna gora, poleg potnega lista oddati tudi biometrične podatke. Postopek vključuje fotografiranje obraza in odvzem prstnih odtisov.

Zbrani podatki se shranijo v skupno evropsko bazo, kar naj bi ob naslednjih prehodih meje omogočilo hitrejšo elektronsko evidenco vstopa in izstopa.

Po začetku delovanja sistema številni potniki poročajo o večurnem čakanju na meji. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters

Ob uvedbi sistema so pristojni opozarjali, da bi lahko novi postopki povzročili daljše čakalne dobe, predvsem na prometno obremenjenih mejnih prehodih med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, saj morajo potniki ob prvem prehodu pogosto izstopiti iz vozila zaradi zajema biometričnih podatkov.

Po začetku delovanja sistema številni potniki poročajo o večurnem čakanju na meji. Med njimi je svoje nezadovoljstvo javno izrazil tudi Branko Đurić.

Na facebooku je zapisal, da ga obvezno fotografiranje ljudi na meji med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško spominja na fašizem ter dodal, da se mu takšen postopek zdi ponižujoč. Ob tem se je vprašal, kakšen je namen takšnega ravnanja in ali je tovrstno obravnavanje potnikov res upravičeno.

Njegova objava je sprožila številne odzive uporabnikov družbenih omrežij. Medtem ko nekateri podpirajo strožje varnostne ukrepe na zunanjih mejah schengenskega območja, drugi opozarjajo, da novi postopki povzročajo dolge zastoje in potnikom otežujejo prehajanje meje.