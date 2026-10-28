Moški so mirno jedli kosilo, vsak je imel na mizi svojo kalašnikovko

Po večletni želji sem Brazilijo prvič obiskala septembra. Med pripravami na potovanje sem hitro ugotovila, da je na seznamih znamenitosti Ria de Janeira skoraj vedno tudi obisk ene od favel. Pred odhodom sem o njih vedela predvsem to, da gre za revnejše mestne četrti, ki so postale priljubljene med spletnimi vplivneži. Na družbenih omrežjih sem videvala posnetke gosto pozidanih pobočij, pred katerimi turiste snemajo z droni, v ozadju pa se predvaja brazilska glasba. Tudi sama sem se odločila, da si ogledam dve faveli, Vidigal in Rocinho. Nisem pa vedela, ali bom ob koncu obiska dobila odgovore ali še več vprašanj. Občutek je mešanica radovednosti in nelagodja. Tako bi opisala hojo po ozkih ulicah brazilskih favel. Nelagodja nisem občutila zaradi življenjskih razmer ali vprašanja varnosti, ...