Brez klime pri 35 °C? Te napake vaš dom naredijo še bolj vroč

Vročinski valovi postajajo vse pogostejši, zato se številni sprašujejo, kako ohraniti prijetno temperaturo v domu brez klimatske naprave. Strokovnjaki opozarjajo, da so nekatere razširjene navade, kot je odpiranje oken sredi dneva ali zanašanje zgolj na notranje zavese, precej manj učinkovite, kot si mislimo. Veliko večji učinek imajo premišljeno zunanje senčenje, pravilno nočno prezračevanje in drugi pasivni ukrepi, ki lahko občutno zmanjšajo pregrevanje prostorov. Pomembno je tudi vedeti, katere rešitve so vredne naložbe in pri katerih denar pogosto porabimo brez pravega učinka.

Na Deloindom.si preberite, kako pravilno hladiti dom brez klime, katere napake med vročino dela večina ljudi, zakaj so drevesa lahko najboljša naravna klimatska naprava in katere naprave pogosto ne upravičijo pričakovanj.