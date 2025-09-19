Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

V poslovnem svetu, kjer štejeta jasna komunikacija in sposobnost prepričljive predstavitve idej, je prav samozavest tista, ki loči uspešne od povprečnih.

Samozavest ni prirojena lastnost, temveč veščina, ki se je lahko naučite.

Zakaj samozavest odloča v karieri?

– Ko vodje zaupajo vase, vanje zaupajo tudi drugi. Če želite, da vaša ekipa sledi vašim odločitvam, morate najprej verjeti vase.

– Samozavestni zaposleni napredujejo hitreje. Znajo izraziti svoja mnenja, zagovarjati svoje ideje in se pogajati za boljše pogoje.

– Samozavest odpira vrata. Na razgovorih, sestankih ali predstavitvah si drugi zapomnijo tiste, ki nastopajo prepričljivo.

Tri tehnike NLP (nevrolingvističnega programiranja) za več samozavesti

1. Spremenite notranji dialog. Namesto »Ne bo mi uspelo« si ponavljajte: »To je priložnost, da pokažem, kaj znam.«

2. Uporabite »sidro samozavesti«. Pomislite na trenutek, ko ste se počutili močne in uspešne – in ga povežite z določenim gibom ali kretnjo.

3. Trenirajte držo. Že 2 minuti vaje »drže moči« (pokončna drža, odprta ramena) dvigneta raven samozavesti.

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo. In ko jo enkrat obvladate, postane vaša najmočnejša konkurenčna prednost.

FOTO: Zema

Naročnik oglasne vsebine je Zema d.o.o.