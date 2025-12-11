Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Z uveljavitvijo Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1B) je E-oskrba postala ena najpomembnejših novih pravic v Sloveniji. Storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varno in samostojno bivanje doma, je od 1. julija 2025 za vse upravičence v celoti brezplačna. V času, ko so domovi za starejše polni, povprečna starost prebivalstva pa narašča, je storitev E-oskrba zagotovo pomemben del sodobnega sistema skrbi za starejše.

FOTO: Depositphotos

Kaj je E-oskrba in zakaj je tako pomembna?

E-oskrba je storitev, ki prek varovalnega telefona in stalne povezanosti z asistenčnim centrom zagotavlja takojšnjo pomoč. Uporabniki enostavno nosijo kot zapestnico ali obesek na verižici, ki samodejno zazna padec in takoj sproži klic na pomoč. Na zapestnici in obesku lahko pritisnejo tudi na gumb in s tem pokličejo pomoč.

Podatki NIJZ kažejo, da je problematika padcev pri starejših izjemno resna:

24.900 starejših odraslih vsako leto poišče pomoč v urgentni službi,

vsako leto poišče pomoč v urgentni službi, 9.200 jih potrebuje bolnišnično zdravljenje,

jih potrebuje bolnišnično zdravljenje, 510 ljudi zaradi posledic padcev umre.



Slovenija je po umrljivosti zaradi padcev pri starejših nad povprečjem EU – kar 2,5-krat višje, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija. Zato je zagotavljanje varnosti doma ključnega pomena, saj si večina starejših želi ostati v domačem okolju, ne v ustanovah.

Kako deluje E-oskrba?

FOTO: Telekom Slovenije

E-oskrba omogoča, da uporabnik v trenutku, ko potrebuje pomoč, takoj vzpostavi povezavo z usposobljenim zdravstvenim osebjem, ki na podlagi situacije organizira ustrezno intervencijo:

24/7 povezava z asistenčnim centrom,

z asistenčnim centrom, hitro ukrepanje ob slabšem počutju ali nesreči,

ob slabšem počutju ali nesreči, samodejno proženje klica ob padcu (odvisno od izbrane opreme),

ob padcu (odvisno od izbrane opreme), organizira se pomoč na domu ali, če je potrebno, nujna medicinska pomoč.



Brezplačna E-oskrba: kako do pravice?

Ker je E-oskrba vključena v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, morajo zainteresirani najprej urediti pravico na centru za socialno delo (CSD).

Najprej je potrebno oddati vlogo. Vsi, ki želijo koristiti E-oskrbo, na CSD oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe. Za osebe, starejše od 80 let, ki potrebujejo samo E-oskrbo, velja poenostavljen postopek. V tem primeru izpolnijo samo obrazec Vloga za uveljavljanje pravice do e-oskrbe, brez zdravniških mnenj ali ocen patronažne službe.

FOTO: Depositphotos

Ko CSD izda odločbo, jo mora uporabnik posredovati izbranemu izvajalcu, torej Telekomu Slovenije. Odločbo je mogoče poslati po e-pošti na ezdravje@telekom.si ali po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom E-oskrba. Zraven je potrebno navesti tudi kontaktne podatke uporabnika, da se lahko uredi tehnična povezava in sklene naročniška pogodba.

Izvajalec E-oskrbe v Sloveniji: Telekom Slovenije

Telekom Slovenije je bil na javnem naročilu izbran kot nacionalni izvajalec E-oskrbe. V Telekomovih centrih po vsej državi lahko obiskovalci opremo vidijo v živo ter preizkusijo njeno delovanje.

Dokazani učinki E-oskrbe: številke, ki rešujejo življenja

V zadnjih dveh letih je Telekom Slovenije skupaj z ZDUS izvajal projekt E-oskrba na daljavo. V tem obdobju:

vključenih je bilo več kot 5.200 uporabnikov ,

, sproženih je bilo približno 60.000 alarmov ,

, izvedenih je bilo 5.500 organiziranih pomoči na domu ,

, posredovanih je bilo več kot 600 intervencij nujne medicinske pomoči.



Rezultati anket med uporabniki so izjemni (Vir: Doktor 24 d.o.o., raziskava Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo E-oskrbe, n=250; 7. - 18. aprila 2025; raziskava izvedena v okviru nacionalnega projekta “E-oskrba na daljavo” Ministrstva za solidarno prihodnost.):

98,4 % uporabnikov se počuti doma varneje,

uporabnikov se počuti doma varneje, 96,4 % meni, da je storitev zelo koristna,

meni, da je storitev zelo koristna, 99,2 % je zadovoljnih z organizacijo pomoči.

FOTO: Depositphotos

Kaj morajo vedeti obstoječi uporabniki projekta E-oskrba na daljavo

Veliko uporabnikov je izpostavilo, da se lahko varno gibajo po stanovanju in da jim je E-oskrba »dobesedno rešila življenje«.

Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt »E-oskrba na daljavo«, lahko storitev uporabljajo brezplačno do 31. decembra 2026 oziroma do prejema nove odločbe CSD.

Prejeli so naročniško pogodbo, ki jo morajo podpisano vrniti Telekomu Slovenije. Če je kdo pogodbo založil, lahko pokliče 080 12 13 in prejme novo.

FOTO: Depositphotos

Informacijske točke po vsej Sloveniji

Telekom Slovenije je odprl prvo specializirano info točko za E-oskrbo na Čopovi ulici v Ljubljani, dodatne informacije pa so na voljo v vseh Telekomovih centrih po državi. Obiskovalci lahko tam preizkusijo naprave, dobijo pomoč pri izpolnjevanju vlog in se seznanijo s postopki.

Kje dobiti več informacij?

Za dodatne informacije o E-oskrbi se lahko obrnete na:

Telekom Slovenije; več informacij je dostopnih na spletni strani www.telekom.si/e-oskrba/subvencionirana-e-oskrba, na brezplačni telefonski številki 080 12 13, po e-pošti e-oskrba@telekom.si ali osebno na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Zvezo društev upokojencev Slovenije; dosegljivi so na telefonski številki 01 620 54 82 ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si, dodatne informacije pa lahko dobite tudi v lokalnem društvu upokojencev.

Vladni klicni center; na voljo so splošne informacije o projektu dolgotrajne oskrbe, in sicer na www.gov.si, obrnete pa se lahko tudi na Vladni klicni center, in sicer na številko 114.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije