  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    FOTO: Telekom Slovenije
    Galerija
    FOTO: Telekom Slovenije
    Promo Delo
    11. 12. 2025 | 13:28
    6:49
    A+A-

    Z uveljavitvijo Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1B) je E-oskrba postala ena najpomembnejših novih pravic v Sloveniji. Storitev, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča varno in samostojno bivanje doma, je od 1. julija 2025 za vse upravičence v celoti brezplačna. V času, ko so domovi za starejše polni, povprečna starost prebivalstva pa narašča, je storitev E-oskrba zagotovo pomemben del sodobnega sistema skrbi za starejše.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kaj je E-oskrba in zakaj je tako pomembna?

    E-oskrba je storitev, ki prek varovalnega telefona in stalne povezanosti z asistenčnim centrom zagotavlja takojšnjo pomoč. Uporabniki enostavno nosijo kot zapestnico ali obesek na verižici, ki samodejno zazna padec in takoj sproži klic na pomoč. Na zapestnici in obesku lahko pritisnejo tudi na gumb in s tem pokličejo pomoč.

    Podatki NIJZ kažejo, da je problematika padcev pri starejših izjemno resna:

    • 24.900 starejših odraslih vsako leto poišče pomoč v urgentni službi,
    • 9.200 jih potrebuje bolnišnično zdravljenje,
    • 510 ljudi zaradi posledic padcev umre.
       

    Slovenija je po umrljivosti zaradi padcev pri starejših nad povprečjem EU – kar 2,5-krat višje, ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija. Zato je zagotavljanje varnosti doma ključnega pomena, saj si večina starejših želi ostati v domačem okolju, ne v ustanovah.

    Kako deluje E-oskrba?

    FOTO: Telekom Slovenije
    FOTO: Telekom Slovenije

    E-oskrba omogoča, da uporabnik v trenutku, ko potrebuje pomoč, takoj vzpostavi povezavo z usposobljenim zdravstvenim osebjem, ki na podlagi situacije organizira ustrezno intervencijo:

    • 24/7 povezava z asistenčnim centrom,
    • hitro ukrepanje ob slabšem počutju ali nesreči,
    • samodejno proženje klica ob padcu (odvisno od izbrane opreme),
    • organizira se pomoč na domu ali, če je potrebno, nujna medicinska pomoč.


    Brezplačna E-oskrba: kako do pravice?

    Ker je E-oskrba vključena v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, morajo zainteresirani najprej urediti pravico na centru za socialno delo (CSD).

    Najprej je potrebno oddati vlogo. Vsi, ki želijo koristiti E-oskrbo, na CSD oddajo Vlogo za uveljavljanje pravic do dolgotrajne oskrbe. Za osebe, starejše od 80 let, ki potrebujejo samo E-oskrbo, velja poenostavljen postopek. V tem primeru izpolnijo samo obrazec Vloga za uveljavljanje pravice do e-oskrbe, brez zdravniških mnenj ali ocen patronažne službe.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Ko CSD izda odločbo, jo mora uporabnik posredovati izbranemu izvajalcu, torej Telekomu Slovenije. Odločbo je mogoče poslati po e-pošti na ezdravje@telekom.si ali po pošti na naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, s pripisom E-oskrba. Zraven je potrebno navesti tudi kontaktne podatke uporabnika, da se lahko uredi tehnična povezava in sklene naročniška pogodba.

    Izvajalec E-oskrbe v Sloveniji: Telekom Slovenije

    Telekom Slovenije je bil na javnem naročilu izbran kot nacionalni izvajalec E-oskrbe. V Telekomovih centrih po vsej državi lahko obiskovalci opremo vidijo v živo ter preizkusijo njeno delovanje.

    Dokazani učinki E-oskrbe: številke, ki rešujejo življenja

    V zadnjih dveh letih je Telekom Slovenije skupaj z ZDUS izvajal projekt E-oskrba na daljavo. V tem obdobju:

    • vključenih je bilo več kot 5.200 uporabnikov,
    • sproženih je bilo približno 60.000 alarmov,
    • izvedenih je bilo 5.500 organiziranih pomoči na domu,
    • posredovanih je bilo več kot 600 intervencij nujne medicinske pomoči.


    Rezultati anket med uporabniki so izjemni (Vir: Doktor 24 d.o.o., raziskava Zadovoljstvo uporabnikov z uporabo E-oskrbe, n=250; 7. - 18. aprila 2025; raziskava izvedena v okviru nacionalnega projekta “E-oskrba na daljavo” Ministrstva za solidarno prihodnost.):

    • 98,4 % uporabnikov se počuti doma varneje,
    • 96,4 % meni, da je storitev zelo koristna,
    • 99,2 % je zadovoljnih z organizacijo pomoči.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Veliko uporabnikov je izpostavilo, da se lahko varno gibajo po stanovanju in da jim je E-oskrba »dobesedno rešila življenje«.

    Kaj morajo vedeti obstoječi uporabniki projekta E-oskrba na daljavo

    Uporabniki, ki so bili vključeni v projekt »E-oskrba na daljavo«, lahko storitev uporabljajo brezplačno do 31. decembra 2026 oziroma do prejema nove odločbe CSD.

    Prejeli so naročniško pogodbo, ki jo morajo podpisano vrniti Telekomu Slovenije. Če je kdo pogodbo založil, lahko pokliče 080 12 13 in prejme novo.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Informacijske točke po vsej Sloveniji

    Telekom Slovenije je odprl prvo specializirano info točko za E-oskrbo na Čopovi ulici v Ljubljani, dodatne informacije pa so na voljo v vseh Telekomovih centrih po državi. Obiskovalci lahko tam preizkusijo naprave, dobijo pomoč pri izpolnjevanju vlog in se seznanijo s postopki.

    Kje dobiti več informacij?

    Za dodatne informacije o E-oskrbi se lahko obrnete na:

    Telekom Slovenije; več informacij je dostopnih na spletni strani www.telekom.si/e-oskrba/subvencionirana-e-oskrba, na brezplačni telefonski številki 080 12 13, po e-pošti e-oskrba@telekom.si ali osebno na prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

    Zvezo društev upokojencev Slovenije; dosegljivi so na telefonski številki 01 620 54 82 ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zveza.si, dodatne informacije pa lahko dobite tudi v lokalnem društvu upokojencev.

    Vladni klicni center; na voljo so splošne informacije o projektu dolgotrajne oskrbe, in sicer na www.gov.si, obrnete pa se lahko tudi na Vladni klicni center, in sicer na številko 114.

    Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije

    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Nepričakovana SPA izkušnja

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Brezplačna e-oskrbadolgotrajna oskrba na domuTelekom Slovenijepomoč na domu
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Zaključek preiskave

    Za smrt 26-letnika na Goriškem osumili mladoletna Italijana

    Žrtev se je z osumljencema najverjetneje srečala z namenom prodaje in uživanja prepovedanih drog, ugotavljajo oblasti.
    11. 12. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Občina Cerkno

    Priznanje za Divje babe, park postal kulturni spomenik državnega pomena

    Upravljavec spomenika bo za zdaj še zavod za turizem Cerkno. Ogled jame bo še naprej možen s strokovno usposobljenimi vodniki.
    Anja Intihar 11. 12. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Potovanje

    V skritih draguljih je trik – to velja tudi za Uzbekistan

    Uzbekistan ima na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine sedem lokacij, med njimi Samarkand, Buharo in Itčan Kalo v Hivi.
    Nina Gostiša 11. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (11. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 11. 12. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Kritika

    Billie Jean King udarila po novi bitki spolov

    Nekdanja teniška igralka Billie Jean King je bila kritična do nove izvedbe bitke med spoloma, na kateri se bosta pomerila Arina Sabalenka in Nick Kyrgios
    11. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Potovanje

    V skritih draguljih je trik – to velja tudi za Uzbekistan

    Uzbekistan ima na seznamu Unescove svetovne kulturne dediščine sedem lokacij, med njimi Samarkand, Buharo in Itčan Kalo v Hivi.
    Nina Gostiša 11. 12. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (11. 12.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 11. 12. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Kritika

    Billie Jean King udarila po novi bitki spolov

    Nekdanja teniška igralka Billie Jean King je bila kritična do nove izvedbe bitke med spoloma, na kateri se bosta pomerila Arina Sabalenka in Nick Kyrgios
    11. 12. 2025 | 12:16
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako uspešna podjetja obvladujejo denarne tokove in likvidnostne pritiske

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo