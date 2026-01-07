Svet se bo v Saint-Tropezu poslovil od Brigitte Bardot

Francoska igralka in modna ikona Brigitte Bardot, ki je umrla 28. decembra, je pred smrtjo prestala dve operaciji zaradi raka, je za revijo Paris Match povedal njen mož Bernard d'Ormale. Zasebna pogrebna slovesnost bo potekala danes v Saint-Tropezu, kjer je 91-letna igralka v vili La Madrague živela vse do svoje smrti, poroča ABC News.

D'Ormale je za Paris Match dejal, da je Bardotova po operacijah uspešno okrevala. Zagovornica pravic živali in podpornica skrajne desnice je zaradi raka na prsih okrevala že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi raka so jo v letu 2025 hospitalizirali dvakrat, poroča tiskovna agencija AFP.

Kanadsko-ameriški podnebni aktivist Paul Watson se je udeležil pogrebne slovesnosti Brigitte Bardot v cerkvi Notre-Dame de l'Assomption v Saint-Tropezu. FOTO: Thibaud Moritz/AFP

»Na vsak način se je želela vrniti v La Madrague. Tam se je še bolj zapletlo, ker je trpela vztrajne bolečine v hrbtenici, ki so jo izčrpavale,« je še povedal igralkin mož in dodal, da je bila na koncu priklenjena na posteljo. »Kljub temu je ostala pri zavesti in še naprej jo je skrbelo za usodo živali do samega konca,« je dejal d'Ormale, a ni razkril za katero obliko raka je zbolela Bardotova.

D'Ormale je nekdanji politični svetovalec skrajnodesnega politika Jeana-Marieja Le Pena, ki je umrl na današnji dan leta 2025.

Pogrebna slovesnost za Bardotovo se bo začela ob 11. uri v katoliški cerkvi Notre-Dame-de-l’Assomption v Saint-Tropezu.

Bardotova je pred slavo pobegnila v Saint-Tropez, kjer je živela v vili La Madrague. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Lokalne oblasti so dejale, da bodo pogrebno slovesnost predvajali v živo na velikih zaslonih, enem v pristanišču in na dveh trgih, kjer se bodo lahko prebivalci in oboževalci Bardotove poslovili od filmske ikone. Sam pogreb bo nato potekal v strogi zasebnosti na pokopališču ob morju, še poroča ABC News.