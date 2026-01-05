Zaradi spletnega nadlegovanja Brigitte Macron na sodišču obsodili deset ljudi

Pariško sodišče je deset ljudi spoznalo za krive spletnega nadlegovanja Brigitte Macron, poročajo tuji mediji. O njej so na družbenih omrežjih objavljali zlonamerne komentarje, kjer so lažno trdili, da je prva dama Francije moški.

Sodišče je obsodilo osem moških in dve ženski, stare med 41 in 60 let. Med njimi so učitelj športne vzgoje, lastnik galerije in publicist. V ponedeljek so jim na sodišču prisodili različne kazni, vse od obveznega izobraževanja o spletnem nasilju do osemmesečne pogojne zaporne kazni.

Enemu izmed obtožencev, ki se ni pojavil na sodišču, so naložili zaporno kazen šestih mesecev. Nekaterim so prav tako odredili prepoved uporabe družbenih omrežij.

Pariško sodišče je sicer vse obdolžence spoznalo za krive ustvarjanja ali širjenja zlonamernih komentarjev o spolu in spolni usmerjenosti francoske prve dame, poroča Guardian. Trdili so, da se je rodila kot moški, nekateri pa so jo obtožili tudi pedofilije. Z možem Emmanuelom Macronom sta se namreč spoznala, ko je bil še dijak; ona je takrat poučevala francoščino na jezuitski srednji šoli v Amiensu, ki jo je obiskoval.

Brigitte Macron ima iz prvega zakona tri otroke, od moža se je ločila leta 2006. Z zdajšnjim francoskim predsednikom sta se poročila leto zatem, ko je bil star 30 let, ona pa 54.

Zaradi govoric se ji je poslabšalo zdravje

Hčerka Brigitte Macron in odvetnica Tiphaine Auzière je na sodišču dejala, da so lažne trditve o spolu francoske prve dame poslabšale kakovost njenega življenja. Vsak dan jo namreč skrbi, kaj bo oblekla in kako bo stala, da ne bi bila podobna moškemu. Prav tako se ji je poslabšalo zdravje, saj jo vsak teden sprašujejo o domnevah o njenem spolu.

Emmanuel Macron in Brigitte sta se poročila leta 2007. Med njima je 24 let razlike v starosti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

»Tudi njeni vnuki slišijo govorice. Vrstniki jim pravijo, da njihova babica laže in da bi jo morali klicati dedek,« je Tiphaine Auzière med drugim dejala na sodišču.

Macronova je večer pred uradno razsodbo za TF1 dejala, da se bo še naprej borila proti spletnemu nasilju in s tem služila kot zgled mladim, ki jih ustrahujejo na spletu.