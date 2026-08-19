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    Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

    Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
    Kamniški biser FOTO: Brilosa
    Galerija
    Kamniški biser FOTO: Brilosa
    Promo Delo
    19. 8. 2026 | 08:45
    4:23
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    Trenutno so v razvoju projekti v Kamniku, Ajdovščini in Portorožu, v Kranju pa se je pravkar zaključila gradnja stanovanjskega kompleksa Sončne livade. Skupni imenovalec projektov so premišljene lokacije, sodobna arhitektura ter poudarek na kakovosti in udobju bivanja.

    V Kamniku nastaja Kamniški biser, sodoben stanovanjsko-poslovni kompleks na območju nekdanje tovarne Utok ob Usnjarski cesti. Projekt bo obsegal skupaj 58 stanovanj in sedem poslovnih prostorov: v večjem objektu bo 53 stanovanj in sedem poslovnih prostorov, v manjši samostojni vili pa še pet stanovanj. Objekta bosta v podzemnem delu povezana s skupno garažo. Ena največjih prednosti lokacije je bližina mestnega jedra in ključne infrastrukture. Do središča mesta bodo stanovalci potrebovali le nekaj minut peš, v bližini pa so tudi šole, vrtci, trgovine, zdravstveni dom in železniška postaja. Hkrati projekt ponuja neposreden stik z naravo ob Kamniški Bistrici. Stanovanja bodo zasnovana z mislijo na funkcionalnost, svetlobo, energetsko učinkovitost in odprtost proti razgledom na Kamniške Alpe.

    Soseska Razgledi nad Ajdovščino prepleta urbano s podeželjem FOTO: Brilosa
    Soseska Razgledi nad Ajdovščino prepleta urbano s podeželjem FOTO: Brilosa

    Brilosa svojo prisotnost krepi tudi na Primorskem. V Ajdovščini je v zaključni fazi projekt na idilični lokaciji Razgledi nad Ajdovščino. Tu se kakovost bivanja sreča z lokalnim okoljem, dobro dostopnostjo in bližino narave. Razgledi nad Ajdovščino so tako še en primer Brilosinega pristopa, pri katerem je zasnova projekta tesno povezana z značilnostmi kraja, v katerem nastaja.

    Na slovenski obali pa nastaja Virginia Residence, butični apartmajski objekt v neposredni bližini znamenite portoroške plaže. V njem bo sedem razkošnih apartmajev, velikih od 140 do 250 kvadratnih metrov, razporejenih v šestih etažah. Kaskadna zasnova objekta bo sledila naravnemu terenu, prostorne terase pa bodo zasnovane kot dodatne zunanje bivalne površine. Ozelenjena korita bodo prispevala k zasebnosti, učinkovitemu senčenju in estetskemu videzu objekta. V kletni etaži bo garaža s sedmimi parkirnimi mesti, poleg nje pa bodo še kolesarnica, shrambe in tehnični prostori. Klet bo z vsemi nadstropji povezana z dvigalom. Projekt je namenjen kupcem, ki iščejo visoko raven bivalnega udobja na eni najbolj prepoznavnih lokacij slovenske obale.

    Nova prostorna stanovanja v dveh stavbah v Kranju FOTO: Brilosa
    Nova prostorna stanovanja v dveh stavbah v Kranju FOTO: Brilosa

    Pomemben mejnik je tudi pravkar zaključeni projekt Sončne livade v Kranju. Dve večstanovanjski stavbi s skupaj 28 stanovanji v urbanem okolju sta blizu mestnega jedra in avtocestnega priključka. Stanovanja merijo od 60 do 190 kvadratnih metrov in imajo 2,75 metra visoke strope. Opremljena so z lesenim parketom, kakovostnimi keramičnimi oblogami, trislojnimi termoizolacijskimi okni in toplotnimi črpalkami. Pod stavbama je skupna garaža z 48 parkirnimi mesti, na prostem pa je še 11 parkirnih mest. Objekta obdajajo zelene površine, ob njih pa je urejeno tudi otroško igrišče. Na voljo je le še nekaj stanovanj.

    »Z različnimi projekti razvijamo nepremičnine, prilagojene značaju posamezne lokacije in potrebam sodobnega uporabnika. Pri tem so v ospredju funkcionalnost, premišljena arhitektura, energetska učinkovitost, kakovostni materiali in prijetno bivalno okolje. Prav ta raznolikost projektov pa kaže, da prihodnost bivanja ni ena sama univerzalna rešitev, temveč premišljeno povezovanje prostora, arhitekture in načina življenja,« poudarja Nejc Hrnčič, direktor podjetja Brilosa.

    Naročnik oglasne vsebine je Brilosa

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    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

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