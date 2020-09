FOTO:Britanec v čevljih Karla Lagerfelda

Enciklopedija pouličnih oblačil

Britanski oblikovalec Kim Jones bo krojil podobo in poslovno usodo dveh uspešnih znamk.

Japonski vzorniki

Jones, ki živi v betonskem »bunkerju« z notranjim bazenom in veliko knjižnico v Notting Hillu, je otroštvo preživel v Afriki, v modi pa so ga najbolj navdušile drage japonske znamke pouličnega sloga.

Ustanovil je svojo znamko, ki je osem let, kolikor je živela, žela pohvale, Japonci pa so do nje razvili pravi kult.

»Najlepše pozdravljam Kima, s katerim me vežeta globoko spoštovanje in prijateljstvo. Veselim se, da bom z njim Fendijev univerzum dvignila na višjo raven,« je, edina članica Fendijevega klana v nekdanjem družinskem podjetju, izrekla dobrodošlico. Novi kreativni direktor kolekcij visoke mode, prêt-à-porterja in krzna za ženske bo tako nadaljeval delo v modni hiši, ki jo je zaznamoval sloviti Karl Lagerfeld. Ta je februarja lani umrl in tako sklenil tudi svoje 54-letno umetniško vodenje Fendija, skoraj dvajset let daljše kot s Chanelom, ustvaril rekordnih več kot sto kolekcij in spisal najdlje trajajoče razmerje kakšnega oblikovalca z modno hišo.Britanski oblikovalec Kim Jones, ki sicer še naprej ostaja kreativni direktor moške linije pri modni hiši Dior, bo krojil podobo in poslovno usodo dveh uspešnih znamk in bo tako prvi, ki so mu pri LVMH zaupali takšno nalogo.Pohval na Jonesov račun ob imenovanju seveda ni manjkalo niti s poslovnih niti z lastniških vrhov. Fendijev izvršni direktor Serge Brunschwig je poudaril, da je »Kim eden najbolj talentiranih in pomembnih zdajšnjih oblikovalcev«, prvi mož LVMH Bernard Arnault pa je k Jonesovemu talentu dodal še, »da je, odkar se jim je pridružil, dokazal svojo spodobnost križanja kode in dediščine modnih hiš LVMH s sodobnostjo in drznostjo«.Da bosta njegova vizija in strast pomembno vplivali na uspeh ženskih kolekcij, ne dvomi. V mislih ima gotovo uspeh, ki ga je že kot kreativni direktor in predhodnik aktualnega vodje moških linij Virgila Abloha prinesel Louisu Vuittonu in nato še Dior Hommu, ki ga je prevzel marca predlani.Kaj zares pomeni njegovo imenovanje tudi za Fendi, morda še bolje povedo besede urednika britanske izdaje Vogua, ki jih je izrekel že lani. »Jones je veliko prinesel v modo. Iz hladnega pionirja uličnih oblačil se je razvil v prefinjenega mednarodnega modnega oblikovalca – nekoga, ki stavi na mladost, vendar kaže naravno prefinjenost, ki je všeč vsem generacijam.«V Voguu so še dodali, da bo Fendiju prinesel enciklopedično znanje o uličnih in športnih oblačilih ter kontrakulturnem slogu, in poudarili, da njegovi luksuzni dodatki in sodelovanja vedno postanejo viralni, svoje pa da doda še krog prijateljev, v katerem ni le urednik Vogua Enninful, ampak tudi klan Kardashian-Jenner, Kate Moss in Beckhamovi.David Beckham je na predlansko poroko princa Harryja prišel v eni od Jonesovih prvih kreacij za Dior Homme – klasični moški obleki z nekaj sproščenimi poudarki –, oblikovalčevo ime pa je lani še širše po svetu in družabnih omrežjih ponesla sedemčlanska južnokorejska fantovska pop zasedba Bangtan Boys, znana predvsem kot BTS, za katero je ustvaril oblačila za njihovo svetovno turnejo Love Yourself: Speak Yourself.Bilo je prvič v zgodovini modne hiše Dior, da je ustvarila oblačila za glasbeno turnejo, ki je bila za povrhu turneja presežnikov, medtem ko so bili fantje BTS že leta 2017 okronani za najbolj tvitane slavne osebnosti, do danes pa so nanizali številne glasbene nagrade in Guinnessove rekorde.Jonesovo sodelovanje z južnokorejskimi glasbeniki verjetno kaže na njegovo takšno in drugačno fascinacijo nad Azijo. Za Diorjevo predjesensko/zimsko kolekcijo 2019 je angažiral japonskega umetnika Hajima Sorajamo, ki slovi po ilustracijah erotiziranih ženstvenih robotov in čigar umetnine hrani tudi doma.Čeprav med vzornike šteje Vivienne Westwood, Alexandra McQueena, Martina Margielo, Helmuta Langa in Ralpha Laurena, je za revijo T New York Timesa povedal, da so poleg (že pokojnih) McQueena in profesorice s Central Saint Martins Louise Wilson nanj najbolj vplivali japonski oblikovalci drage ulične mode. Že v mladih letih se je srečal s Hirošijem Fudživaro (Good Enough), Nigom (Bathing Ape) in Junom Takahašijem (Undercover), še preden je kdo sploh vedel za njih, v kosih teh blagovnih znamk pa je prepoznal zlasti kakovostno izdelavo. Navdušilo ga je kombiniranje starega in sodobnega, pa ne samo v slogu, ampak tudi pri materialih; denim za sodobno krojene kavbojke na primer izdelujejo na statve, na kakršnih ga lahko izdelajo le omejeno količino, saj je proces zelo počasen.Njegova modna pot se je začela leta 2002, ko je tedanji kreativni direktor Christiana Diorja John Galliano kupil polovico kolekcije, s katero je magistriral na londonski Central Saint Martins. Čeprav je oblikovanje moških oblačil manj glamurozno od oblikovanja ženskih, je Jones to smer menda izbral iz preprostega vzgiba – da bi oblikoval oblačila sebi in prijateljem. Ustanovil je tudi svojo znamko, ki je osem let, kolikor je živela, žela pohvale, Japonci pa so do nje razvili pravi kult. Oblačila so bila izdelana na Japonskem z enakimi tkaninami, tehnikami in nadzorom kakovosti, ki so ga navdušili. Toda to ni bilo tisto, kar si je želel delati. »Rad se poigravam z DNK znamke, rad imam tiste delavnice, ki lahko ustvarjajo najbolj neverjetne stvari na svetu,« je povedal za revijo T New York Timesa.Že leta 2006 jeprejel priznanje britanskega modnega sveta (BFC) za oblikovalca leta za moške. Temu je dve leti pozneje sledila služba, ki jo je v lanskem pogovoru za Guardian imenoval za sanjsko – mesto kreativnega direktorja pri prestižni britanski znamki moške mode Alfred Dunhill, ki je v lasti švicarskega Richemonta. Ta služba je obrusila njegov krojaški sloves in mu leta 2009 prinesla drugo nagrado BFC.Leta 2011 so ga na priporočilo Marca Jacobsa imenovali za umetniškega vodjo moških linij pri Louisu Vuittonu, kjer je ostal do marca predlani. V sedmih letih je znamko, ki je moškim do tedaj prodala komaj kaj več od kovčkov, pasov in denarnic z logotipi, spremenil v mnogo bolj zaželeno z luksuznim uličnim slogom. V kolekcije je vnesel športne tehnične tkanine, (visoke) superge, prevelike potiskane kratke majice in elegantne trenirke pa tudi nahrbtnike iz krokodilje kože in bejzbolske bomber jakne iz kašmirja. Eno pomembnejših sodelovanj je bilo s punkovskim umetnikom Raymondom Pettibonom, ki je nastopal z ležerno napisanim imenom Dior na majicah iz debelega džersija. Diorjev logotip s čebelo pa je dal v reinterpretacijo newyorškemu uličnemu umetniku Kawsu s pravim imenom Brian Donnelly.Jonesovemu mešanju slogov, ki je spremenilo moško modo visokega cenovnega razreda, sledi tudi njegov naslednik in prijatelj, trenutno ena velikih modnih zvezd – temnopolti Američan Vigil Abloh, ki pa je nekaj priljubljenosti izgubil v času vznika gibanja Življenje temnopoltih šteje junija letos. Kot v posmeh se je mnogim zdela njegova izjava, ko se je oglasil zaradi plenjenja dveh trgovin z luksuznimi izdelki, medtem ko so ljudje protestirali zaradi umora Georgea Floyda. Ko je objavil fotografijo svoje donacije, 50 dolarjev skladu za plačilo varščine (F)empower Community Bond Fund, se je nanj usul plaz kritik in naposled le spodbudil donacijo, primernejšo Ablohovemu statusu, ob tem pa se je še posredno opravičil z objavo na instagramu.Jones tudi pri svojem oblačilnem slogu prisega na sproščenost, superge in nosi rolex daytona, živi pa v betonskem »bunkerju« z notranjim bazenom in veliko knjižnico v Notting Hillu. Njegova mama je Danka, oče pa Britanec, hidrogeolog, specializiran za namakalne sisteme, zaradi česar se je družina pogosto selila. Kim je otroštvo preživel v Afriki; od Etiopije do Kenije, Tanzanije in Bocvane. Tam so ga očarala domorodna ljudstva, predvsem Masaji v svojih rdečih in modrih opravah, v London pa so se z družino vrnili pri njegovih štirinajstih letih, je mogoče med drugim izvedeti v portretu, ki ga je napisal Thomas Chatterton Williams za revijo T New York Timesa. Že v otroštvu je zbiral igrače in knjige, ki jih hrani v Londonu in Parizu, ima pa tudi zajetno zbirko vintidž kosov londonske urbane mode iz 70. let, ki jih zbira že od najstniških let.»Dobro se zaveda, da dela za nekoga. Pripada novi generaciji oblikovalcev, ki se od prejšnjih ločijo tako po talentu kot tudi pripravljenosti, da se prilagodijo poslovnim zahtevam,« je med drugim izpostavil Thomas Chatterton Williams. Za svoj novi položaj pa se je Kim Jones nadrejenim zahvalil, rekoč, da je prava čast in velik privilegij delati v dveh tako prestižnih hišah.