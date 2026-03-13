Britanska parfumerka se sooča s tožbo zaradi uporabe lastnega imena

Britanska podjetnica z dišavami Jo Malone (63) se sooča s tožbo zaradi uporabe lastnega imena. Kozmetični velikan Estée Lauder je namreč sprožil pravni postopek, potem ko je uporabila svoje ime na dišavi za modno verigo Zara. Kozmetična hiša toži Jo Malone osebno, blagovno znamko Jo Loves in Zarino podružnico v Združenem kraljestvu zaradi kršitve pogodbe, poroča BBC.

Izbor parfumov Zara, ki je nastal v sodelovanju z blagovno znamko Jo Loves, je še vedno na voljo v Zarini spletni trgovini. V opisu izdelkov piše: »Ustvarila Jo Malone, ustanoviteljica Jo Loves.«

Ameriški kozmetični velikan je leta 1999 kupil blagovno znamko parfumov Jo Malone London, vključno s pravicami do njenega imena. Leta 2006 je Malonejeva odstopila z mesta kreativne direktorice in kasneje leta 2011 lansirala blagovno znamko Jo Loves. Sporazum ob prodaji je vključeval pogodbene omejitve, ki so ji preprečevale uporabo imena v določenih komercialnih kontekstih. Osnova za tožbo je tokrat prav ta; uporaba imena na embalaži dišav, ki jih prodaja Zara.

Jo Malone je svoje podjetje za dišave ustanovila v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in postalo je priljubljeno zaradi edinstvenih dišav, ki so se pri svojih sestavinah navdihovale v britanski naravi in cvetju. Blagovna znamka se je razširila na dišeče sveče in izdelke za dom in je danes na voljo v 82 državah.

»Spoštujemo pravico gospe Malone, da išče nove priložnosti. Vendar pa pravno zavezujočih pogodbenih obveznosti ni mogoče zanemariti, in ko so te določbe kršene, bomo zaščitili blagovno znamko, v katero smo vlagali in jo gradili desetletja,« je povedal tiskovni predstavnik podjetja Estée Lauder Companies.