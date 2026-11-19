Britanska televizijska voditeljica in zdravnica dr. Renée Hoenderkamp je pri 59 letih presenetila sodelavce in gledalce, ko je med neposrednim televizijskim prenosom britanske televizijske postaje GB News razkrila, da je noseča. Njeni sovoditelji so ob nepričakovani napovedi ostali povsem brez besed. Hoenderkampova je razkrila, da je noseča 12 tednov. Dojenček bo na svet prišel skoraj 40 let po rojstvu njenega prvega otroka. Ima namreč 37-letnega sina in osemletno hčerko, zdaj pa z možem oziroma partnerjem pričakuje še deklico. Ko bo rodila, bo stara že 60 let. Zanosila je s pomočjo zunajtelesne oploditve (IVF) in jajčnih celic, ki jih je zamrznila že v svojih tridesetih letih. Postopek oploditve je opravila na Poljskem, uspešen pa je bil tretji poskus. Novica je sprožila številne ...