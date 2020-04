Britanski premier Boris Johnson dobil šestega otroka

Zaročenka britanskega premierja Borisa Johnsona Carrie Symonds je danes zjutraj v eni od londonskih bolnišnic rodila sina. »Mama in otrok sta zelo dobro « je povedala tiskovna predstavnica, par pa je posredoval novico »o zdravem dečku navsezgodaj zjutraj«, skupaj z zahvalo »fantastičnemu« bolnišničnemu osebju.



55-letni Johnson je bil navzoč pri porodu. Z 32-letno Symondsovo sta par od leta 2018, da pričakujeta otroka in načrtujeta poroko, sta sporočila marca. Današnje rojstvo je sicer presenečenje, saj naj bi se otrok rodil kasneje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po bolniški

Johnson se je v ponedeljek prvič po treh tednih vrnil na Downing Street, potem ko je okreval po okužbi z novim koronavirusom, zaradi česar je bil tudi en teden v bolnišnici. Simptome covida-19 je imela tudi njegova zaročenka.



Boris Johnson je bil poročen dvakrat in tudi dvakrat ločen. Z drugo ženo imata štiri otroke.



Premier je pred časom namigoval, da namerava izkoristiti očetovski dopust, čeprav zdaj ni znano, ali njegova odločitev ostaja nespremenjena kljub pandemiji, ki je tako kot ostali svet prizadela tudi Veliko Britanijo. Par je prejel številne čestitke iz političnega sveta, premierjev oče Stanley pa je dejal, da je popolnoma navdušen nad rojstvom novega vnuka.