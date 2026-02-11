Britney Spears prodala pravice za celoten glasbeni katalog

Ameriška zvezdnica Britney Spears je prodala avtorske in druge pravice za svoj celotni glasbeni katalog, poroča BBC. Spearsova naj bi pravice prodala neodvisni glasbeni založbi Primary Wave za dobrih 167 milijonov evrov, in sicer konec decembra lani.

Pevka, znana tudi kot princesa popa, je zaslovela s hiti ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic in Gimme More. 44-letnica je prodala več kot 150 milijonov plošč in je tako ena najbolj prodajanih glasbenic v zgodovini. Njen katalog vključuje devet studijskih albumov. Prejela je tudi več pomembnih nagrad. Leta 2005 je osvojila grammyja za pesem Toxic, na MTV Video Music Awards je med drugim prejela posebno nagrado Video Vanguard Award leta 2011.

Kljub glasbenim uspehom je Spearsova leta 2024 naznanila, da se ne bo nikoli vrnila v glasbeno industrijo. Njen zadnji projekt je bil duet, ki ga je posnela skupaj z Eltonom Johnom leta 2022.

Glasbenica je bila od leta 2008 pod skrbništvom očeta Jaimeja Spearsa zaradi psihičnih težav. Tako njeno zasebno življenje kot njene finance je do leta 2021 upravljal njen oče, čeprav bi moralo biti skrbništvo sprva začasno. Spearsova je dve leti kasneje objavila spomine Ženska v meni, kjer je opisala pretresljive izkušnje življenja pod skrbništvom, med drugim prisilno psihiatrično zdravljenje, nasilje in zlorabe.