Bronja Žakelj: V knjigi in filmu je težkega manj, kot ga je bilo v resnici

Bronja Žakelj, Ona 365 in dobitnica nagrade kresnik, ne govori v rokavicah. Tudi v pogovoru za podkast Sovoznik ostaja zvesta tistemu, zaradi česar je njen literarni glas tako močno dosegel bralce: resnici brez olepševanja, občutljivosti brez patosa in pripovedi, ki osebno izkušnjo spremeni v prostor skupnega prepoznavanja. Pogovor ni bil le o uspehu romana in filma, temveč predvsem o tem, zakaj ljudje še vedno iščejo zgodbe, v katerih se lahko zares srečajo sami s sabo.

Ko osebno ne ostane več samo osebno

Vprašanje, zakaj je njen roman dosegel tako širok krog bralcev, Bronja Žakelj razume predvsem skozi odziv ljudi. Ne zato, ker bi ponujal spektakel intime, temveč zato, ker se je v njem prepoznalo veliko več ljudi, kot bi lahko sklepali iz njegove izrazito osebne zasnove. Kot pravi sama, skozi njeno zgodbo govori glas mnogih.

Jedro tega dosega je v načinu, kako odpira teme, ki so univerzalne, a v javnem prostoru še vedno pogosto obravnavane previdno, z zadržkom in ubesedene »v rokavicah«: smrt, žalovanje, bolezen, strah. Prav tam je njen pristop drugačen. Ne poskuša jih omiliti z leporečjem, temveč jih poimenuje natančno in brez klišejev. V času spoliranih podob in pogosto izumetničene javne resničnosti je prav takšna neposrednost očitno postala redka in zato toliko bolj dragocena.

Ob tem roman ni nagovoril le s težkimi temami, temveč tudi s kolektivnim spominom. Opis sveta socialistične družine iz sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih let ni ostal le kulisa, ampak je za številne bralce postal še en most prepoznavanja. Prav v tej dvojnosti – med intimnim in skupnim – je eden ključev njegovega učinka.

Literatura ne rešuje sveta, lahko pa človeka naredi manj samega

Na vprašanje, ali lahko takšna literatura prevzema tudi terapevtsko vlogo, Bronja Žakelj odgovarja previdno. Literatura po njenem ne more nadomestiti religije, skupnosti ali tistih opor, ki so jih ljudje nekoč imeli v bolj trdnih družbenih okvirih. Takšno breme bi bilo zanjo preveliko. A hkrati ne zanika, da literatura lahko deluje zdravilno.

Najlepše, kar je slišala od bralcev, ni bilo povezano z nagradami, prodajo ali odmevnostjo, ampak z občutkom, da se zaradi njenih besed počutijo manj sami. To je odgovor, ki veliko pove tudi o njeni lastni izkušnji. Prav iz občutka samosti in iz potrebe, da se najtežje življenjske stvari ne potisnejo v tišino, je nastala tudi moč njenega pisanja.

V tem je tudi širši pomen njenega dela. Ne ponuja hitre tolažbe in ne ustvarja iluzije, da je mogoče trpljenje estetsko polepšati. Njena literatura ni nadomestek za življenje, temveč način, da ga človek lažje prenese. In prav zato deluje tako močno: ker ne obljublja preveč, pa vendar da veliko.

Meja ni le v tem, kaj poveš, ampak kako to poveš

Eden zanimivejših delov pogovora je razmislek o meji med osebno izpovedjo in javno izpostavljenostjo. Bronja Žakelj ne zanika, da meja obstaja, vendar jo vidi manj v samem izboru tem kot v načinu pisanja. Ključno vprašanje po njenem ni toliko, o čem pišeš, ampak kako pišeš.

Ko je začela pisati, sploh ni razmišljala, da nastaja knjiga. Pisala je zase, za svoja otroka, brez filtrov in brez cenzure. Prav zato si med procesom ni postavljala jasnih omejitev. Šele pozneje, ko je tekst prišel do prvih bralcev in nato do javnosti, se je pokazalo, da je lahko za nekatere tudi preveč. Ne le to, kar je zapisano, včasih tudi to, kdo je omenjen in kdo ni.

Posebej trezen je njen uvid, da je vsaka resnica tudi stvar perspektive. Njena resnica ni nujno enaka resnici drugih ljudi, ki so bili del iste zgodbe. Spomin je selektiven, subjektiven, včasih tudi nepredvidljivo krhek. Prav zato njeno razmišljanje o pisanju ni samoumevno opravičilo osebne izpovedi, ampak prej redka oblika avtorske odgovornosti. Ne beži od svoje resnice, a se hkrati zaveda, da s pripovedjo vedno vstopa tudi v življenje drugih.

Uspeh ne prinese miru, lahko pa potrdi, da je bilo vredno

Bronja Žakelj o nagradah govori brez lažne skromnosti, a tudi brez mistifikacije. Kresnik, Ona 365 in izjemen odziv na film razume kot pomembna priznanja, kot potrditev, da je zgodba presegla meje literarnega in kasneje tudi filmskega jezika. Toda notranjega miru ji nagrade same po sebi niso prinesle.

Najbližje miru je, kot pove, občutek, da je zgodba njene družine zapisana, da ljudje, ki jih je izgubila, ne živijo več samo v njenem spominu, ampak tudi v besedah in podobah. V tem je nekaj trajnega. Nekaj, kar presega aplavz in javni uspeh.

Tudi odziv na film jo je presenetil. Ne le po gledanosti, temveč po intenzivnosti. Ljudje so se odzivali fizično, čustveno, nepredvidljivo močno. A prelomnega trenutka ni prepoznala v eni sami premieri. Prišel je pozneje, ko se je pokazalo, da zgodbe ne nosi več le medijska pozornost ali odmev knjige, ampak občinstvo samo. Ko so ljudje začeli govoriti drugim ljudem.

Morda je prav to najnatančnejši opis poti, ki jo je prehodila njena zgodba: iz osebne potrebe po pisanju v roman, iz romana v film, iz filma pa v nekaj še širšega – v skupni prostor izpovedi, spominov in tihih prepoznanj. Bronja Žakelj pri tem ostaja nenavadno prizemljena. V časih, ki pogosto nagrajujejo hrup, je njen glas dosegel ljudi prav zato, ker ni kričal.