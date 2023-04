Brooke Shields, lepa punčka v Hollywoodu

Na spletni platformi hulu je na ogled dokumentarni film z naslovom Pretty Baby: Brooke Shields o življenju pred kamero (in za njo), ki se je za igralko in model začelo že zelo zgodaj. Njena osupljiva lepota – temno modre oči, goste obrvi, nasmeh z jamicami in gosti rjavi lasje – je njeno mamo Teri Shields spremenila v obsedeno menedžerko že takoj po rojstvu. »Vedela sem, da bo zvezda,« je večkrat povedala. Pri komaj 11 mesecih je hčer potisnila v manekenstvo, pri njenih desetih letih pa dovolila, da jo fotografirajo golo, naličeno in namazano z oljem za Playboyjevo publikacijo Sugar 'n' Spice. Komaj 15-letna Brooke Shields je v reklami za jeans Calvina Kleina nosila ozko oprijete hlače in napol razprto srajco.

Ko je pri dvanajstih zaigrala otroško prostitutko Violet v razvpitem filmu Louisa Malleja iz leta 1978 Lepa punčka, je v njem odigrala tudi goli prizor v sobi, polni moških, ki se potegujejo za njeno nedolžnost. Njen soigralec – s katerim je izmenjala prvi poljub v življenju – je bil takrat star 29 let. Nato jo je dve leti pozneje film Modra laguna o dveh najstnikih na samotnem otoku, ki odkrijeta seks, spremenil v najstniški seks simbol. Malo kasneje je prišel še film Neskončna ljubezen pod režijskim vodstvom Franca Zeffirellija, v katerem je posnela prizor spolne ekstaze ob filmski izgubi nedolžnosti. Sledile so stotine naslovnic revij, tudi z ekstremnimi close-up posnetki, ki so jo okronale za najmlajši spolni simbol na svetu in celo tedaj največkrat fotografirano žensko na svetu.

Dvodelni dokumentarni film, ki ga je režirala Lana Wilson, prikazuje pot pretirano seksualizirane najstniške zvezdnice skozi obsežne arhivske posnetke intervjujev (na televizijskih pogovornih oddajah kot otrok odgovarja zrelo), pogovori z njenimi bližnjimi prijatelji, filmskimi zgodovinarji .... »Celotno moje življenje je bilo: Ona je lep obraz. Znova in znova in znova. In to me je vedno bolelo,« pravi Brooke Shields, danes stara 57 let, poročena je z režiserjem in scenaristom Chrisom Henchyjem in ima dve skoraj odrasli hčeri.

»Hoteli so prodati moje erotično prebujenje,« igralka v filmu komentira svoje zgodnje filmske vloge. FOTO: Press Release

Spregovori tudi o izkušnji spolnega napada, a imena moškega ne pove, se na kratko dotakne svojega odnosa s pokojnim pevcem Michaelom Jacksonom, »oba sva bila precej mlada«, pa zakona s teniškim igralcem Andreem Agassijem, ki jo je rešil izpod materinega nadzora. Ta je skozi hčerino kariero počasi postala alkoholičarka, »pri alkoholikih pa nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ«, pove igralka, ki je s svojo kariero preživljala obe. Mama je sicer umrla leta 2012 zaradi demence.

Po srednji šoli se je Brooke vpisala na slovito univerzo Princeton in diplomirala iz romanskih jezikov, potem pa se v 90. vrnila k igralstvu in nastopila v nekaj serijah. V dokumentarcu govori tudi o težki poti do materinstva, poporodni depresiji, s hčerama razpravlja o primernosti njenih zgodnjih filmov. »Sistem mi nikoli ni priskočil na pomoč, zato sem se preprosto morala okrepiti,« pravi. Ali pa: »Hoteli so prodati moje dejansko erotično prebujenje.« Včasih je presenečena, da je vse to sploh preživela, razmišlja danes Brooke Shields, slavna pravzaprav od svojega rojstva.