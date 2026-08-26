Brooke Shields vznemirja Hrvate: izbrisala drzne fotografije iz Hrvaške

Hollywoodska igralka Brooke Shields (Lepa punčka, Modra laguna, Neskončna ljubezen ...) je s svojim dopustom na Hrvaškem vzbudila precej pozornosti. Kot poroča Jutarnji list, je zvezdnica letošnji oddih preživela na hrvaški obali skupaj z družino, v zadnjih dneh pa je na instagramu delila več utrinkov s potovanja. Med drugim je objavila fotografijo, na kateri v črnih enodelnih kopalkah pozira na skali ob slapu, nato pa je tudi skočila v reko. Objavila je še fotografijo, na kateri pozira na robu čolna s prijateljicami.

Brooke Shields je iz neznanega razloga umaknila fotografije s počitnic na Hrvaškem. Foto družabna omrežja

A pozornosti ni pritegnila le vsebina fotografij. Shieldsova je fotografije in videoposnetke kmalu po objavi izbrisala, brez kakršnegakoli pojasnila, zato se je hitro pojavilo vprašanje, zakaj si je premislila. Jutarnji list piše, da razlog za izbris ni znan.

Popolnoma navdušeni

Igralka je med obiskom Hrvaške obiskala tudi nacionalni park Krka, kjer so jo pred približno mesecem dni opazili pri enem od slapov. Njen obisk je zabeležil tudi uradni profil parka, kjer so ob fotografiji zapisali: »Kako imenovati dan, ko nas obišče edinstvena in neponovljiva Brooke Shields? Tudi mi ne vemo, vemo pa, da smo popolnoma navdušeni!«

Kljub temu so objave pritegnile precej pozornosti, saj je 61-letna zvezdnica na njih pokazala povsem sproščeno počitniško podobo.

Brooke Shields je iz neznanega razloga umaknila fotografije s počitnic na Hrvaškem. Foto družabna omrežja

V osemdesetih je bila Brooke Shields ena najbolj prepoznavnih ameriških zvezdnic, pozneje pa je uspešno nadaljevala kariero na televiziji, filmu in gledaliških odrih. Napisala je več knjig, v katerih je med drugim odkrito pisala o svojem odraščanju, odnosu z materjo Teri Shields in težkih družinskih razmerah, opisala je tudi poporodno depresijo po rojstvu hčerke. Po tej izkušnji je postala zagovornica duševnega zdravja žensk.