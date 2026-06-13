Bruselj prepoveduje električne skiroje: preveč nesreč, preveč zlorab

Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so pred tem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta. »Preveč nesreč, preveč nevšečnosti, preveč zlorab: Bruselj obrača novo stran glede skirojev za izposojo,« je na družbenih omrežjih zapisal vodja bruseljske regionalne vlade Boris Dillies.

Njegova administracija je sporočila, da ne bodo podaljšali dovoljenj, ki so jih prejeli trenutni ponudniki storitev Bolt in Dott in se iztečejo konec tega leta. Medtem ko se mesto oddaljuje od električnih skirojev, bo okrepilo svojo mrežo za souporabo koles, prav tako načrtuje razširitev razpoložljivosti električnih koles na ulicah.

Regionalna vlada je prepoved utemeljila z alarmantnim porastom števila nesreč z električnimi skiroji. Leta 2025 se je v njih poškodovalo 666 ljudi, kar je 26 odstotkov več kot leto prej, poleg tega so lahko poškodbe izredno hude, vozniki so bistveno bolj izpostavljeni tveganju za poškodbe glave in obraza. Po navedbah oblasti so skiroji pogosto tudi nepravilno parkirani, ovirajo promet in se uporabljajo za kazniva dejanja, kot je preprodaja drog. Kot je razkrila bruseljska vlada, so bili e-skiroji leta 2025 uporabljeni vkar 25 streljanjih, je poročal Euronews.

Podjetji Bolt in Dott sta obsodili odločitev, zaradi katere bi po njunih navedbah delo lahko izgubilo več deset pretežno nizkokvalificiranih delavcev. V zadnjih letih so podobne ukrepe že sprejeli v Parizu, Madridu in Pragi.

Tudi v Sloveniji je slišati opozorila o pogostih nesrečah z električnimi skiroji. v njih naj bi bilo vsako leto vsaj 700 poškodovanih. Zaradi tega je vlada spremenila zakon o voznikih. Poglavitna sprememba se nanaša na uporabo lahkih motornih vozil (vključno z električnimi skiroji) ter mopedov. Po njej lahko takšno prevozno sredstvo vozi oseba, starejša od 15 let.