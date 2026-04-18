Brutalno vroče? Japonci so imajo nov izraz

Japonska, ki je lani doživela najtoplejše poletje v zgodovini, se je novi podnebni realnosti prilagodila z imenom za dneve, ko temperature dosežejo in presežejo 40 stopinj Celzija. To je izraz kokušobi, ki bi ga lahko prevedli prevedli kruto vroč ali brutalno vroč dan. Koku namreč pomeni ostro ali kruto, kakor je povzel BBC.

Omenjeno poimenovanje je dobilo največ, skoraj milijon glasov v nacionalni spletni anketi, na drugem mestu je bil izraz, ki bi ga lahko prevedli kot »super ekstremno vroč dan«. Japonska sicer že ima izraze za dneve, ko so temperature nad 25, 30 in 35 stopinj Celzija, novega pa so uvedli po lanski rekordni vročini.

Poletje 2025 je bilo najtoplejše od začetka beleženja meritev leta 1898 – s povprečnimi temperaturami po vsej državi, ki so bile 2,36 stopinje Celzija nad povprečjem. Med junijem in avgustom so kar devet dni dosegle več kot 40 stopinj, nov nacionalni vrhunec pa je bil v mestu Isesaki, in sicer 41,8 stopinje Celzija.

Tudi kumulativno število izjemno vročih dni je preseglo tudi prejšnji rekord iz leta 2024: v Tokiu je bilo 25 dni nad 35 stopinj Celzija, Kjotu pa celo 52 dni.

Japonska meteorološka agencija tudi za to poletje napoveduje veliko verjetnost nadpovprečnih temperatur.