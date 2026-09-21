Logistika odličnosti za vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje in je zanesljiv partner številnim podjetjem pri upravljanju ključnih procesov njihovih oskrbovalnih verig. Danes upravlja približno 100.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin na različnih lokacijah v Ljubljani in Novem mestu, pri čemer je njegova osrednja usmeritev izvajanje celovitih 3PL-storitev v sodelovanju z izbranimi pogodbenimi partnerji.

»Logistična odličnost za nas pomeni več kot učinkovito skladiščenje in distribucijo. Pomeni predvsem razumevanje potreb partnerjev, sposobnost hitrega odzivanja in zagotavljanje zanesljive storitve tudi v spreminjajočih se razmerah. Pri tem povezujemo izkušnje in strokovno znanje z naprednimi tehnologijami in sodobno infrastrukturo.«

Zalog kot temelj tehnološko napredne logistike

Poudarja Robi Košir, direktor poslovne enote BTC Logistični center.

Pomemben del razvojne zgodbe je nov Logistični center Zalog, ki je zasnovan kot tehnološko napreden in energetsko učinkovit objekt. S 50.000 paletnimi mesti je ena ključnih infrastrukturnih osnov za nadaljnji razvoj logističnih storitev družbe BTC.

Objekt združuje številne sodobne tehnološke in energetske rešitve, geotermalne vrtine, toplotno črpalko, pametno LED-razsvetljavo, centralni nadzorni sistem, zeleno streho in sončno elektrarno. Takšna infrastruktura ne zagotavlja le velikih skladiščnih zmogljivosti, temveč ustvarja pogoje za učinkovitejše, trajnostnejše in tehnološko naprednejše poslovanje.

Ko tehnologija postane del logistične odličnosti

Digitalizacija in avtomatizacija sta pomembna vzvoda nadaljnjega razvoja. V BTC Logističnem centru postopoma uvajajo rešitve, ki povečujejo učinkovitost, natančnost in sledljivost procesov.

V Zalogu že uporabljajo polavtomatske viličarje, ki so povezani s centralnim sistemom WMS in omogočajo avtomatizirano uskladiščevanje ter izskladiščevanje blaga. Številne naprave so opremljene s senzorji za spremljanje delovanja, med avtomatiziranimi procesi pa je tudi čiščenje skladišč, ki ga izvajajo roboti.

V prihodnje bo poudarek na nadaljnji nadgradnji digitalne infrastrukture, sistemov za upravljanje skladiščnih in transportnih procesov ter uporabi podatkov za še učinkovitejše odločanje. Namen tehnologije pri tem ni avtomatizacija sama po sebi, temveč ustvarjanje logističnega sistema, ki je za partnerje hitrejši, natančnejši, preglednejši in bolj prilagodljiv.

FOTO: Arhiv BTC

Več zmogljivosti za temperaturno nadzorovano logistiko

Ker je približno 90 odstotkov skladiščenega blaga prehrambnih izdelkov, je zagotavljanje ustreznih temperaturnih razmer ena ključnih konkurenčnih prednosti BTC Logističnega centra.

Trenutno zagotavlja približno 10.000 kvadratnih metrov temperaturno nadzorovanih skladiščnih kapacitet, razvoj pa je usmerjen v njihovo nadaljnjo širitev. V njihovem načrtu je dodatna širitev hladilnih kapacitet s tehnološko naprednimi sistemi, s katerimi bo družba BTC lahko še bolje odgovorila na potrebe prehranske industrije in partnerjem ponudila celovitejše logistične rešitve.

Standardi, znanje in zanesljivost

Logistična odličnost temelji tudi na kakovosti in nadzorovanih procesih. BTC Logistični center posluje v skladu z mednarodnimi standardi ISO na področjih kakovosti, ravnanja z okoljem, upravljanja energije in sredstev, izpolnjuje pa tudi zahteve standarda IFS, enega najpomembnejših standardov za prehransko logistiko.

Standardi so pomemben del sistema kakovosti, vendar je njihova prava vrednost v vsakodnevnem delu, v znanju zaposlenih, doslednosti procesov, sledljivosti in sposobnosti zagotavljanja stabilne storitve. Prav povezovanje teh elementov je temelj pristopa, ki ga BTC poimenuje logistika odličnosti.

Partner, ki razume logistiko prihodnosti

Logistična odličnost je zato več kot razvojna usmeritev, je način, kako BTC Logistični center razume svoje partnerstvo.

S kombinacijo sodobne infrastrukture, tehnologije, strokovnega znanja in prilagodljivosti želi biti logistični partner, ki skupaj s svojimi partnerji gradi učinkovito in prožno sodelovanje ter razvija dolgoročna partnerstva. Ko se potrebe trga spreminjajo, je prednost logistični partner, ki se zna prilagoditi in povezati kompleksnejše procese poslovanja, pri čemer je logistična odličnost tista, ki naredi razliko.

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