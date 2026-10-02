Bučni brownie: Čokolada in buča v sladici, ki jo boste pekli vso jesen

Jesen je čas, ko buče zavzamejo kuhinjo, najpogosteje v juhah, omakah in prilogah, a odlično se obnesejo tudi v sladicah. Brina Robinik Kobal jih je tokrat združila s temno čokolado v sočnem browniju, ki že na pogled pritegne z lepim marmoriranim vzorcem.

Čokoladna masa je bogata in intenzivna, bučna pa nežno začinjena s cimetom, ingverjem, muškatnim oreščkom in klinčki, zato je rezultat izrazito jesenski. Pri pripravi pa je pomembna predvsem ena podrobnost: pecivo mora iz pečice ob pravem trenutku, saj prav od tega zavisi, ali bo sredica ostala mehka in prijetno sočna ali pa se bo brownie preveč izsušil.

Kako pripraviti obe masi, ustvariti lep marmoriran vzorec in predvsem zadeti pravi trenutek, ko mora brownie iz pečice? Na Odprti kuhinji vas čakata celoten recept in video priprave.