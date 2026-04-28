Budistični menihi množično tihotapili droge

Šrilanška policija je pridržala 22 budističnih menihov, potem ko so cariniki na letališču v Colombu v njihovi prtljagi odkrili 110 kilogramov kanabisa. Gre za največji zaseg drog na tem letališču doslej, poroča britanski Guardian.

Večina menihov naj bi v kovčkih skrila približno pet kilogramov droge, skrite v dvojnih stenah prtljage. Skupina iz različnih templjev po državi, se je vračala s štiridnevnega potovanja v Bangkok.

Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo menihe, ki so si na letališču zakrivali obraze z oblačili. Policija jih je pridržala in v nedeljo privedla pred sodnika. Vrednost zasežene droge ocenjujejo na 1,1 milijarde rupij (okoli 2,5 milijona evrov).

Policija je za tem prijela še 23. meniha, domnevnega organizatorja izleta, ki naj bi ostalim menihom dejal, da so paketi, ki so jih skrivali, donacija, ki jo bo nekdo pozneje prišel iskat.

Največji zaseg droge je bil sicer lansko leto, ko so aretirali 21-letno Britanko z 46 kilogrami kanabisa. Trdila je, da je bila droga v njeno prtljago podtaknjena.