Budistični menihi v Washingtonu končali 108-dnevni pohod miru

Skupina budističnih menihov je v torek sklenila štirimesečno pot od Teksasa do Washingtona D. C. Prehodili so več kot 3200 kilometrov, včasih tudi bosi in po snegu, poročajo tuji mediji. Tako imenovani pohod miru je pritegnil pozornost več milijonov Američanov v času političnega razkola.

Skupina 19 menihov je med pohodom delila sporočila miru, njihov voditelj, častitljivi Bhikkhu Pannakara pa je dejal: »Upam, da bodo ljudje, ki smo jih spoznali, še naprej čuječni in da bodo še naprej iskali mir, tudi ko bo pohod končan.«

Po prihodu v prestolnico ZDA so menihi obiskali Washingtonsko nacionalno katedralo, kjer so se udeležili medverskega bogoslužja. Kasneje v tednu bodo obiskali tudi spomenik Abrahamu Lincolnu in Spomenik miru, ki stoji na območju ameriškega Kapitola.

Skupina naj bi se prav tako nameravala obrniti na zakonodajalce z zahtevo, da rojstni dan Bude ali vesak razglasijo za državni praznik.

Skupino budističnih menihov so v Washingtonu pričakali številni podporniki. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

»Njihovo dolgo potovanje in tiho pričevanje nas vse vabita, da poglobimo svojo zavezanost sočutju,« je po poročanju tiskovne agencije AP dejala washingtonska episkopalna škofinja Mariann Budde, ki bo gostila menihe na medverskem sprejemu.

Menihi so se na pot odpravili 26. oktobra lani, prihajajo pa iz teravadskih budističnih samostanov po vsem svetu. Zadnji dan pohoda so začeli v torek zjutraj v Arlingtonu v Virginiji, dobrih devet kilometrov od Kapitola.

Gledalci so skupino lahko spremljali prek njihovega facebook računa. Zadnji dan so hodili v mrazu in snegu, ki sta vzhod ZDA zajela v zadnjih tednih. V posnetku jih spodbuja množica podpornikov.

Menihi na predzadnji dan pohoda FOTO: Win Mcnamee/AFP

Skupina je v ravni vrsti hodila 108 dni – število, ki v budizmu predstavlja duhovno izpopolnjenost –, a njihova pot ni bila brez težav. Novembra se je v vozilo, ki je menihe spremljalo na avtocesti, zaletel tovornjak. Dva meniha sta bila poškodovana, enemu od njih pa so morali amputirati nogo, poroča BBC.

V Teksas se bodo vrnili z avtobusom, v Fort Worth, kjer so pot tudi začeli, pa bodo predvidoma prispeli v soboto.