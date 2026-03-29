Butara ima v SSKJ2 tri pomene. Prvi se nanaša na 'več kratko nasekanih in povezanih vej za kurjavo', drugi, s kvalifikatorjem v krščanskem okolju, se glasi 'snop šibja in zelenja za cvetno nedeljo', tretji, s kvalifikatorjem slabšalno, pa 'nerodna, okorna ženska'. Oglejmo si vse tri.

Ni skrivnost, da se butare iz prvega pomena uporabljajo zlasti za podkurjenje, morda pa je manj znano, da obstaja tudi butarnik. To je hidravlična naprava, leta 2011 nagrajena kot slovenska inovacija, ki omogoča avtomatizirano izdelovanje butar.

Ta teden je najbolj aktualna butara v drugem pomenu, imenovana tudi velikonočna ali cvetnonedeljska butara, s katero se spominjamo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga pozdravljali z zelenjem. Navado, ki sega v 9. stoletje, poznamo v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji in na Češkem. Slovenci radi izdelujemo butare velikanke, pohvalimo pa se lahko tudi z butaro rekorderko, dolgo 303,8 metra, ki so jo leta 1999 izdelali člani društva Presmec iz Dolgih Njiv pri Voličini. Mimogrede, presmec je le ena od sopomenk za butaro, poleg nje so v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika navedene še beganica, cvetovec, presta, snop in žegen.

Na koncu ostane še tretji pomen besede butara, ki se v sodobni rabi najpogosteje pojavlja v zvezi butara neumna. Ta je značilna predvsem za komentarje na spletnih portalih, forumih in družbenih omrežjih. Ob tem pa je zanimivo še nekaj – butara je bolj vključujoča, kot izhaja iz slovarja, saj ne označuje le žensk, temveč kogarkoli, s katerim se govorec izrazito ne strinja.

Vse to je butara – uporabna za kurjavo in praznik, lahko pa tudi za prepir.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Tanja Fajfar.