    Zanimivosti

    Čáj

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo čaj.
    Teja Završnik
    24. 5. 2026 | 12:00
    2:22
    A+A-

    Pozimi srkamo vročega, poleti se hladimo z ledenim. Zeleni, zeliščni, sadni – vsak ima svojega najljubšega. Govorimo seveda o čaju, ki je v SSKJ2 opisan kot 'pijača iz posušenih listov čajevca ali nekaterih zelišč' ali 'posušeni listi čajevca ali zelišč za pripravljanje te pijače'. Lahko pa pomeni tudi 'popoldanski družabni sestanek, pri katerem se postreže s čajem'.

    Čaj je že dolgo del našega vsakdana in besedišča, zato skoraj ne pomislimo, da je beseda pravzaprav prevzeta. Slovenski etimološki slovar njen izvor umešča v severnokitajski mandarinski jezik, v katerem listju čajevca pravijo chá yè, čaju pa chá.

    Kot alternativo za dvigovanje energije pa danes poznamo še druge napitke, pri katerih je prevzetost poimenovanj precej očitnejša. Iz japonščine prihajata na primer besedi kombuča in mača, ki imata v slovarjih navedeni tudi dvojnici kombuša in matcha. Nekatere druge besede ostajajo nepodomačene; v SSKJ2 tako najdemo rooibos. Korpus Gigafida pokaže, da so se kot nepodomačene uveljavile še nekatere druge besede, na primer oolong in sencha, a svojega mesta v slovarju še niso našle, zato nismo vedno prepričani, kako jih pravilno zapisati. Odgovore na različna vprašanja o prevzemanju besed ponuja poglavje »O prevzemanju iz posameznih jezikov« na portalu Fran.

    Beseda čaj v slovarjih na portalu Fran.

    Ne glede na zapis posameznih besed pa je jasno nekaj: čaj ostaja ena najbolj priljubljenih pijač na svetu, zato ni naključje, da 21. maja praznujemo svetovni dan čaja. Morda je to pravi trenutek za skodelico okusnega čaja.

    ***

    Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Teja Završnik.

