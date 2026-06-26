Calcio Storico Fiorentino 2026: Bitka na pesku (FOTO)

Calcio Storico Fiorentino predstavlja pomemben del kulture in identitete mesta ob reki Arno. Po svojem značaju je mešanica nogometa, ragbija in rokoborbe in slovi kot izjemno fizična in nasilna igra.

Tradicija sega daleč nazaj, vse do ikoničnega dvoboja 17. februarja 1530, ko so Florentinci, izčrpani od obleganja Karla V., stopili na glavni trg v Firencah in se posmehovali sovražniku.

Turnir vsako leto poteka v juniju na peščenem igrišču pri baziliki Santa Croce in se zaključi s finalom 24. junija, na dan svetnika Janeza Krstnika, zaščitnika Firenc. V tekmovanju se pomerijo štiri ekipe, ki predstavljajo štiri četrti mestnega jedra: Zeleni (San Giovanni), Rdeči (Santa Maria Novella), Modri (Santa Croce) in Beli (Santo Spirito). V veliki finale 24. junija 2026 so se tokrat uvrstili Modri in Rdeči. Pred finalnim dvobojem je, kot vsako leto, po zgodovinskem mestnem jedru Firenc potoval slovesni sprevod Republike Florentine. Na tribunah se je zbralo več kot 5.000 gledalcev, med publiko pa je bilo opaziti veliko mladih.

Letošnji častni gost finala je bil teniški as Flavio Cobolli, nedavni finalist Roland Garrosa, ki je prevzel vlogo »Magnifico Messere«, medtem ko je vloga »Leggiadra Madonna« pripadla odbojkarici Jennifer Boldini iz kluba Il Bisonte Firenze. Cobolli je pred tekmo povedal, da je Calcio Storico spremljal že od otroštva in da je bila to njegova prva tekma v živo ter da je počaščen, da je bil izbran za to vlogo.

Finale je bil izjemno izenačen. Velika junijska vročina je borce upočasnila, a spektakel na pesku zaradi tega ni bil nič manj spektakularen. Posebna podrobnost letošnjega finala je bila, da ni prišlo do nobenih izključitev, kar je redek pojav, ki priča o visoki ravni spoštovanja med tekmovalci.

Modri iz četrti Santa Croce so na koncu zmagali z rezultatom 19:18, prvič po letu 2022. V zadnjih letih je dogodek pritegnil pozornost vse Italije in mednarodne javnosti, zlasti zahvaljujoč dokumentarnim filmom in televizijskim prispevkom.