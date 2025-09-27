Carla Bruni, ženska, ki je obnorela predsednika

V nadaljevanju preberite tudi:

Takoj po četrtkovi obsodbi nekdanjega francoskega predsednika Nicolasa Sarkozyja (70), ki ga je sodišče spoznalo za krivega zarotništva, da so njegovi sodelavci leta 2007 od pokojnega libijskega diktatorja Moamerja Gadafija hoteli pridobiti sredstva za njegovo predsedniško kampanjo, je stopila v ospredje ženska ob njegovi strani. Nekdanja prva dama Francije Carla Bruni je ob odhodu s sodišča besno odtrgala gobico z novinarskega mikrofona in jo vrgla na tla. In spet smo se spomnili nekdanje manekenke in pevke z nežnim, šepetajočim glasom, ki je tako obnorela francoskega predsednika, da jo je že po enem mesecu zaprosil za roko.