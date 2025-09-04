Fotogalerija: Kako je Carpaccieva mojstrovina prišla v Piran

Do zadnjega trenutka je bilo težko verjeti, a vendar se je zgodilo. Znamenita Marija z detetom in svetniki se je vrnila v piransko cerkev, za katero jo je italijanski slikar Vittore Carpaccio (1465–ok. 1525) leta 1518 tudi naslikal.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob selitvi je niso spremljali le naslikani svetniki, pač pa zaradi varnosti tudi policisti in varnostniki. V Padovi so jo pospremili italijanski, ob prispetju v Slovenijo seveda slovenski.

FOTO: Črt Piksi/Delo

V Piranu so jo sprejeli okoli 11. ure, ko je prešla v roke strokovnjakov in restavratorjev, novinarjem prisotnosti ob njenem odvitju niso dovolili. Napovedana pa je prva slovesnost ob 16. uri, tudi ob prisotnosti kulturne ministrice Aste Vrečko.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Daljši prispevek o sprejetju mojstrovine v Piranu sledi.