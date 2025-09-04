Fotogalerija: Kako je Carpaccieva mojstrovina prišla v Piran

Neomejen dostop | že od 14,99€
Do zadnjega trenutka je bilo težko verjeti, a vendar se je zgodilo. Znamenita Marija z detetom in svetniki se je vrnila v piransko cerkev, za katero jo je italijanski slikar Vittore Carpaccio (1465–ok. 1525) leta 1518 tudi naslikal.
Ob selitvi je niso spremljali le naslikani svetniki, pač pa zaradi varnosti tudi policisti in varnostniki. V Padovi so jo pospremili italijanski, ob prispetju v Slovenijo seveda slovenski.
V Piranu so jo sprejeli okoli 11. ure, ko je prešla v roke strokovnjakov in restavratorjev, novinarjem prisotnosti ob njenem odvitju niso dovolili. Napovedana pa je prva slovesnost ob 16. uri, tudi ob prisotnosti kulturne ministrice Aste Vrečko.
Daljši prispevek o sprejetju mojstrovine v Piranu sledi.
