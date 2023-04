Čas veder riža, Milke in Alvorade

V nadaljevanju preberite:

»To so bili časi stabilizacije, hiperinflacije, vožnje po sistemu par-nepar, redukcij in sproščanja zalog iz državnih rezerv. Vse, česar se ni dalo dobiti pri nas – in tega je bilo kar veliko –, se je dalo dobiti pri Berti ...« To je eden od zapisov neznanca, ki spremlja razstavo Švercanje v mariborskem mini muzeju Trafika. Razstavo je pripravil kustos Jan Malec Svetel iz Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Kot je povedal, je jugoslovansko gospodarstvo po Titovi smrti prešlo iz prikrite v odkrito krizo. Zunanji kazalci krize na začetku sedemdesetih so bili devalvacija dinarja, v naslednjih letih pa naraščajoča inflacija, pomanjkanje nekaterih osnovnih življenjskih artiklov, uvedba bonov in pa restrikcije pri uvozu tako imenovanega »luksuznega« blaga.