Čas za menjavo kovancev hrvaških kun se izteka

Hrvaška centralna banka (HNB) je ta teden opozorila državljane, naj pravočasno zamenjajo kovance kun. Čas za zamenjavo je namreč le še do konca tega leta, medtem ko za bankovce kun časovne omejitve za zamenjavo ni. Hrvati še vedno hranijo več kot štiri milijarde kun, kar je okoli 560 milijonov evrov.

Zamenjava se lahko opravi osebno na sedežu HNB v Zagrebu ali po pošti, če gre za zneske, nižje od 15.000 kun. Menjava se izvaja po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro, kot je to veljalo ob uvedbi skupne evropske valute evro z letom 2023. Od. 1. januarja 2026 menjava kovancev kun ne bo več mogoča.

Damir Bićanić iz sektorja za gotovino pri HNB je v četrtek na hrvaški javni radioteleviziji HRT dejal, da postopek menjave poteka v skladu z načrti, vendar je gneča opazna že zdaj.

Sredi tedna je bilo podatkih HNB v obtoku še 2,17 milijarde kosov kovancev kun v vrednosti 1,16 milijarde kun, kar pomeni skoraj 154 milijonov evrov, ter 74,33 milijona kosov bankovcev v vrednosti 3,06 milijarde kun, kar je približno 406 milijonov evrov.