Če bi odločali zaporniki, bi predsednica ostala Kolinda Grabar-Kitarović

V Remetincu je glasovalni listič izpolnil 401 zapornik. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Hrvaški tisk ob odzivih na včerajšnji razplet predsedniških volitev niza tudi zanimivosti. Med njimi je ta, da če bi o stanovalcu na Pantovčaku v prihodnjem predsedniškem mandatu odločali le tisti, ki so prekršili hrvaške zakone in jim je tamkajšnje sodstvo stopilo na prste, spremembe ne bi bilo.Kot poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na hrvaško državno volilno komisijo, je na voliščih v zaporih na Hrvaškem zmagala dosedanja predsednica. Prejela je skupno 582 glasov, medtem ko jih je njenemu izzivalcupripadlo 511.Grabar-Kitarovićeva je zmagala v zaporih v Bjelovarju, Gospiću, Osijeku, Požegi, Šibeniku, Varaždinu, Zadru, Reki in Zagrebu. Najbolj množično so se odzvali v slednjem. V znanem zaporu Remetinec, kjer so ali še gostijo akterje nekaterih poglavitnih hrvaških političnih ali gospodarskih afer, je glasoval 401 zapornik. Med temi je dosedanja predsednica prepričala 192 zapornikov, njen izzivalec 187, 22 zapornikov pa je oddalo neveljavne lističe.Milanoviću so dali prednost zaporniki v Dubrovniku, Karlovcu, Pulju in Splitu, izenačena pa sta bila v zaporu v Sisku.V prvem krogu je v hrvaških zaporih zmagal, sledila sta Grabar-Kitarovićeva in Milanović.