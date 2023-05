Če bi to vedel prej, bi bila to moja prva naložba v zdravje

Veliko ljudi preživi večino svojega delovnega časa sede, nato pa doma še naprej sedijo pred računalnikom ali televizijo. Čeprav se zdi nedolžno, pa ima lahko dolgotrajno sedenje resne posledice za naše zdravje.

Dolgotrajno sedenje in njegove posledice

Sedenje za dalj časa lahko negativno vpliva na naše zdravje na več načinov. Študije so pokazale, da lahko dolgotrajno sedenje poveča tveganje za razvoj številnih bolezni, kot so debelost, diabetes tipa 2, srčno-žilne bolezni in rak debelega črevesa. Poleg tega lahko dolgotrajno sedenje povzroči bolečine v hrbtu in vratu, zmanjšanje mišične mase, zmanjšanje kostne gostote in poslabšanje drže.

Kaj lahko storimo

Kljub temu da je sedenje sestavni del našega vsakdanjega življenja, je pomembno, da se dovolj tudi gibate. Vsakih 30 minut vstanite in se razgibajte ali se sprehodite nekaj minut. To bo pomagalo aktivirati mišice, izboljšalo krvni obtok in preprečilo bolečine v hrbtu in vratu. Redno tudi telovadite, saj je to pomembno za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni.

Prehranjujte se zdravo. Zdrava prehrana lahko pomaga pri preprečevanju bolezni in izboljša vaše zdravje na splošno. Poskusite se izogibati čezmernemu uživanju sladkorja, maščob in soli ter raje izbirajte polnovredna živila, zelenjavo in sadje.

Bolezni zaradi nepravilnega sedenja

Nepravilno sedenje lahko prispeva k različnim boleznim in težavam v starosti. Najpogostejše bolezni zaradi nepravilnega sedenja so:

bolečine v hrbtenici – dolgotrajno sedenje lahko povzroči bolečine v hrbtu, zlasti če oseba nepravilno sedi ali sedi na neudobnem stolu;

dolgotrajno sedenje lahko povzroči bolečine v hrbtu, zlasti če oseba nepravilno sedi ali sedi na neudobnem stolu; osteoartritis – nepravilno sedenje lahko prispeva k razvoju osteoartritisa, saj lahko povzroči obrabo sklepov;

nepravilno sedenje lahko prispeva k razvoju osteoartritisa, saj lahko povzroči obrabo sklepov; srčno-žilne bolezni – preveč sedenja lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, saj lahko povzroči povečanje krvnega tlaka in krvnega sladkorja;

preveč sedenja lahko poveča tveganje za srčno-žilne bolezni, saj lahko povzroči povečanje krvnega tlaka in krvnega sladkorja; debelost – sedeči način življenja lahko vodi do povečanja telesne mase in razvoja debelosti;

sedeči način življenja lahko vodi do povečanja telesne mase in razvoja debelosti; zmanjšana mišična moč – preveč sedenja lahko povzroči zmanjšanje mišične moči in izgubo mišične mase.

