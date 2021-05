»Če danes gledam, je vsa ta stvar kar malo groteskna«

več kot štiri desetletja dela s pacienti, je specialist interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine. Je tudi nekdanji večletni direktor Bolnišnice Topolšica, zadnjih 30 let se intenzivno ukvarja z rehabilitacijo srčnih bolnikov, sodeloval je v številnih raziskavah, napisal je tudi knjigo. Je mož, oče in dedek. Je aktiven, optimističen in, kot pravi, vedno s srcem in kančkom hudomušnosti v odnosu do svojih pacientov. Jih spodbuja, bodri, da ne glede na starost ostajajo aktivni in zato vitalni. »Včasih imam paciente, tudi 90-letnike, ki mi v ambulanti najprej želijo pokazati, kaj vse zmorejo – predklon, stanje na eni nogi …« Že majhen korak lahko vodi na pravo pot do spremembe.V zanimivem pogovoru nam bo razkril, kako se spoprijeti s kronično boleznijo in kako pomembno je, da vse življenje skrbimo za svoje telo. Opisal nam je tudi svojo zgodbo, ko je pred leti doživel srčni infarkt in tako za nekaj dni občutil breme in strah, ki ga doživljajo njegovi pacienti.Pogovor si preberite TUKAJ. Naročnik oglasnega sporočila je Zavarovalnica Triglav d.d.