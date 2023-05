Medijska hiša CNN se po sredinem intervjuju z Donaldom Trumpom sooča s številnimi kritikami. Ne samo, da je bivši predsednik ZDA v njem izrekel številne laži, šlo je celo za prvi večji televizijski dogodek v predsedniški kampanji za volitve 2024 in CNN je svojo odločitev predstavil kot priložnost, da Trumpa predstavi širšemu občinstvu, zunaj konservativnega medijskega balona.

Kritiki pravijo, da se je dogodek (pogovor je vodila Kaitlan Collins) sprevrgel v shod Trumpove kampanje. Občinstvo je bilo navijaško, celo ploskalo je nekaterim njegovim najbolj provokativnim komentarjem in se smejalo, ko je denimo zmerjal E. Jean Carroll, ki ji je newyorška porota v civilni tožbi odmerila odškodnino v višini pet milijonov dolarjev, Trumpa pa razglasila za krivega spolne zlorabe in obrekovanja.

Razumem vas

Zdaj se je oglasil tudi eden prvih novinarjev CNN Anderson Cooper. »Mnogi od vas ste razburjeni, da je bil nekdo, ki je poskušal uničiti našo demokracijo, povabljen, da sedi na odru pred množico, da bi predvidljivo nadaljeval z bruhanjem laži. Razumem. Bilo je moteče.« Tako je gledalce nagovoril dolgoletni voditelj in politični komentator televizijske mreže in pri tem poudaril, da medijska hiša ne more spregledati prvega republikanskega kandidata za nominacijo za predsednika. »In glede na ankete noben drug republikanec ni niti blizu. Ta človek, ki vas je tako razburil, bo morda predsednik ZDA čez manj kot dve leti. In občinstvo, ki vas je razburilo? To je vzorec približno polovice države.«

Ameriški televizijski novinar in politični komentator Anderson Cooper je stopil v bran sredinemu intervjuju s Trumpom. FOTO: Reuters

Cooper je tudi poudaril, kako pomembno je, da se gledalci zavedajo obsega Trumpove podpore, ne glede na to, kako moteče so njegove besede. »Če je sredin večer kaj pokazal, je pokazal, da se Trump lahko ponovi. Spet se dogaja. Ni se spremenil in v kandidaturo se je vrgel z vso močjo.«

Cooper je Američane pozval, da se aktivirajo. »Ne glede na to, na kateri strani ste, zdaj nihče od nas ne more reči, nisem vedel, kaj prihaja.«