Če ne volite prav, vas lahko požre dinozaver

Prihodnost političnega marketinga v družbi dinozavra

Tudi prepovedani oglasi so propaganda

Dobro minuto dolg predvolilni videospot Srbske napredne stranke (SNS) volivce prepričuje, naj se udeležijo nedeljskih parlamentarnih volitev in dajo glas listi »za naše otroke« ter preprečijo prevzem oblasti združenim opozicijskim strankam in preprečijo zlom gospodarstva.V nedeljo bodo državljani Srbije na parlamentarnih volitvah izbirali poslance, ki kandidirajo na 21 listah pod vodstvom strank oziroma posameznikov. Volitve, ki jih močno zaznamujeta še ne končana zdravstvena kriza in bojkot dela opozicije, bo po napovedih analitikov najverjetneje premočno dobila stranka predsednika Aleksandra Vučića.Vučićeva SNS, ki močno obvladuje srbski medijski prostor, je pred volitvami pripravila tudi obsežno spletno kampanjo, v kateri volivce nagovarja s svojo skrbjo za otroke, boljšo gospodarsko prihodnostjo, digitalno prihodnostjo države in podobno.Eden od številnih spletnih oglasov za Vučićevo listo kaže zdolgočasenega gledalca televizije , ki ga ženski glas nagovarja, naj se udeleži volitev.»Ko ostanete doma na dan volitev, listi AV za naše otroke zmanjka glas, ko listi AV za naše otroke zmanjka glas, vse opozicijske stranke lahko oblikujejo koalicijo. Ko združena opozicija prevzame oblast, gospodarstvo propade. Ko gospodarstvo propade, izgubite službo. Ko izgubite službo, dojamete, da ste naredili veliko napako,« očitnemu volilnemu abstinentu govori glas iz ekrana.»Ko dojamete, da ste naredili veliko napako, vam je jasno, da ne morete plačati najemnine. Ko dojamete, da ne morete plačati najemnine, vam ostane le, da naredite časovni stroj, se vrnete nazaj skozi čas in glasujete. Ko uporabite časovni stroj, ki ste ga naredili, da bi se vrnili v preteklost, se slučajno vrnete v daljno preteklost in požre vas dinozaver. Zakaj bi hoteli, da vas požre dinozaver? Ne ostanite v preteklosti, glasujte za prihodnost,« nagovor volivcu zaključi spot, ki ga je plačala stranka aktualnega predsednika Vučića.Zaradi sporne vsebine enega od spotov SNS, v katerem Vučić nastopa s šestletnim dekletcem, je državni regulator elektronskih medijev prepovedal predvajanje tega spota. To ni prvič, da so Vučiću prepovedali spot. Leta 2017 je regulator prepovedal tudi spot, v katerem Vučić ob kozarcu piva razlaga, kako je njegova vlada obnavljala šole in zdravstvene domove.Opozicija v Srbiji prepovedi regulatorja razume kot argument, ki avtokratskemu predsedniku lahko služi za dokazovanje, da ne obvladuje celotnega medijskega prostora in da je tudi njegova stranka kot celotna opozicija lahko tarča cenzure.»Vedno ko vidite, da se politiki nekje nekaj sučejo okoli otrok, vedite, da zgolj gledajo, kako bi lahko vzeli nekaj zase, ne da bi pri tem opravljali svoje delo,« je še leta 2017 govoril Aleksandar Vučić, ki bo v nedeljo na volitve odšel z listo »Aleksandar Vučić za naše otroke«.