Celje poka po šivih

Svoja vrata je odprl največji sejem na Celjskem sejmu, sejem MOS, ki bo trajal vse do nedelje, do 17. septembra. Gre za največjo poslovno-sejemsko prireditev v Sloveniji in širše, z že 55-letno tradicijo. Ker bo na MOS-u letos še posebej jubilejno razpoloženje, se obeta kar nekaj novosti, ki si jih morate ogledati in jih doživeti!

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Celjski sejem d.d.