Celostranska osmrtnica v Delu: kdo je bila Ljudmila Gričar?

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V današnjem Delu je izšla celostranska osmrtnica zarojeno Hribernik.»Najina draga mami in moja ljubljena žena, vedno boš ostala v naših srcih. Hvaležni smo za vso tvojo ljubezen, toplino in dobroto. Radi te imamo in te bomo neizmerno pogrešali. Žalujoči: mož in sinova z družinama.«

Takšne osmrtnice so v Delu redke, zato je celotna stran, namenjena spominu na eno osebo, marsikaterega bralca presenetila. »Mama je vedno prelistala časopis na teh straneh in prav je, da je zdaj ena cela stran njena,« je o odločitvi za objavo povedal njen sin Sergej Gričar.

Ljudmila Gričar (1937) je bila žena, mama in babica, predvsem pa človek, ki je znal živeti iskreno in z veliko mero optimizma, še pripoveduje sin o svoji mami. Iz Špitaliča pri Žički kartuziji se je kot zelo mlado dekle preselila v Ljubljano, kjer je natanko 35 let in en dan delala v UKC Ljubljana. Upokojila se je leta 1989. Svoje življenje je gradila ob možu, dveh sinovih in vnukinji, ki jih je vedno neomajno podpirala.

Bila je ženska s posebnim občutkom za ljudi. Znala je z eno besedo povedati, kaj sledi, in pogosto je mnoge presenetila s svojo intuicijo. Ljubila je morje, kjer je imela svoj mirni kotiček, uživala ob italijanskem kapučinu, med njenimi zadnjimi željami pa je bil tudi preprost vrček piva.

V spominu družine ostaja predvsem njena toplina. »Optimizem in življenje – to je bila ona,« pravijo. Njena celostranska osmrtnica zato ni le zapis slovesa, temveč poklon ženski, ki je pustila sled v življenjih tistih, ki so jo imeli radi. »Bila je naša ljubljena mami,« še dodajajo člani družine.