Cene plina: Drobnoprodajni trg občuti manj nihanj cene

Kolikšno podražitev zemeljskega plina lahko gospodinjstva pričakujejo v tej ogrevalni sezoni in od česa bo odvisna?

Na veleprodajnem trgu je najprej pandemija povzročila manjše povpraševanje po zemeljskem plinu in zato padanje cen do rekordno nizke ravni. Z dvigom gospodarske aktivnosti pa ponudba ni mogla slediti povpraševanju, kar je povzročilo dvig cen. Ko govorimo o drobnoprodajnem trgu oziroma končnih cenah za gospodinjske odjemalce, je treba povedati, da so sestavljene iz več delov, ne plačujemo zgolj dobavljenega plina. Drugi deli so omrežnina za distribucijo in meritve, prispevki, dajatve, trošarina in DDV.

Ali se bodo končne cene plina spremenile, je odvisno od poslovne politike dobavitelja in od tega, koliko časa bodo na veleprodajnem trgu vztrajale višje cene. Pri tem je pomembno, kdaj je dobavitelj kupoval plin. Nekateri gospodinjski odjemalci pa imajo navzgor zamejene cene, ker so vstopili v določene akcije oz. sklenili ustrezne pogodbe. Njim se do izteka akcij cena plina ne more povečati.

