Center Pompidou gre v Savdsko Arabijo

V nadaljevanju preberite:

V pariškem Le Mondu, mednarodnem Art Newspaperju in nekaterih drugih medijih so za zdaj neuradno napovedali, da bi lahko v Savdski Arabiji zrasel najnovejši satelit pariškega Centra Pompidou. Natančneje, na območju starodavnega oaznega mesta Al Ula na severozahodu Savdske Arabije, ki slovi po spomenikih iz časa Nabatejcev, antične kulture Arabcev, ki je najprepoznavnejša po izjemni Petri v sosednji Jordaniji.

Tudi Al Ula se lahko pohvali z monumentalno arhitekturo teh puščavskih trgovcev, vklesano v ogromne skalnate gmote, in s statusom Unescove svetovne dediščine. Sploh prvega, ki so ga dosegli Savdijci. Na vladnem turističnem portalu Visitsaudi.com so zapisali, da ostaja kljub izjemni kulturni in naravni dediščini zunaj točk, ki jih zaznava svetovni turizem. Zdaj naj bi Al Ula postala domovanje najnovejše podružnice Centra Pompidou, ki je eden od najprepoznavnejših umetnostnih muzejev 20. in 21. stoletja.

Francozi v to zgodbo znova vidneje vstopajo pol leta po poročanju medijev o toplem sprejemu, ki ga je Mohamedu bin Salmanu v Parizu prijazno naklonil Emmanuel Macron.