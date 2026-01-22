Cerkev se modernizira, prispevke bo pobirala digitalno

Zven kovancev ali šelestenje bankovcev, namenjenih za dar katoliški cerkvi, bosta morda odšla v pokoj. Kot poroča italijanska Ansa, je v slavni papeški baziliki Marije Snežne blizu osrednje rimske železniške postaje Termini od včeraj na voljo sistem sprejemanja darov, ki ga označujejo za »interaktivno informacijsko vozlišče«. Sodeč po zapisanem presega klasični POS-terminal.

Sodeč po opisih novi sistem, namenjen sprejemanju denarnih darov v enem najbolj obiskanih cerkvenih prostorov v Rimu – tudi zato, ker je v njem od lani pokopan prejšnji papež Frančišek –, deluje v osmih jezikih (italijanščini, angleščini, španščini, francoščini, nemščini, portugalščini, japonščini in kitajščini), izdaja potrdilo o vplačilu ter ima dostopen tudi grafični vmesnik, zasnovan za osebe z invalidnostmi.

Opravljanje donacij v nekaj sekundah

Prva faza digitalizacije, ki je sodeč po Ansi zaključena, omogoča opravljanje donacij v nekaj sekundah, na, kot zapišejo, intuitiven in varen način. Druga faza, ki se bo začela kmalu, bo sistem nadgradila v integrirano platformo, ki ne bo upravljala le darov, temveč bo omogočala tudi spoznavanje kulturne in umetniške značilnosti slavne bazilike, v kateri ne manjka zlata, ter muzejskega kompleksa.

Giuseppe Catizone iz podjetja Gmc Consulting srl, ki ga navajajo kot idejnega snovalca, poudarja, da »ne gre za preprosto plačilno orodje, temveč za informacijsko in relacijsko vozlišče, ki govori več jezikov in je resnično vključujoče. Druga faza bo naravno nadaljevanje te vizije: enotna platforma, ki bo združevala sprejem, informiranje in vrednotenje kulturne in verske dediščine.«

Ali bo tradicionalni žvenket kovancev ob prejemu daru zamenjal kak diskreten digitalni zvočni signal, še ne navajajo.

Poudariti pa je potrebno, da so ogledi mogočnih rimskih cerkva, tudi osrednjih papeških bazilik, brezplačni.