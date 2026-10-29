Cerkev postala picerija: zaporniki bodo tam »pekli« svojo drugo priložnost

Cerkvene prostore, v katerih ni več liturgije, je mogoče uporabiti za marsikaj. V Neaplju, prestolnici pic pa tudi kriminala na čelu s kamoro, so se odločili, da bo v enem od njih kar picerika. Vonj po kadilu bo zamenjal vonj po origanu.

Zgodovinska kapela Santa Caterina de' Celani v središču Neaplja dobiva novo življenje in namembnost, danes piše italijanska novinarska agencija Ansa. Preoblikovali so jo v picerijo s socialnim poslanstvom, v kateri bodo potekala poklicna usposabljanja za lažje ponovno vključevanje zapornikov na trg dela.

Vključiti bodo skušali čim več ljudi

To je osrednja zamisel projekta Brigada Caterina, ki ga spodbuja neapeljska Cerkev in je danes zaživel s podpisom sporazuma o sodelovanju na sedežu na trgu Largo Donnaregina. Pri njem sodelujejo nadškofija, neapeljska občina in sodišče za nadzor nad izvrševanjem kazni, zapor »Pasquale Mandato« v Secondiglianu ter tudi urad za izvrševanje kazenskih sankcij zunaj zapora za Kampanjo, ob sodelovanju socialne zadruge Consul Service.

Vključiti bodo skušali čim več ljudi. Cilj je dvojen: ponuditi zapornikom priložnost za nov začetek in mestu vrniti prostor vključevanja in sodelovanja. »Na eni strani gre za urbano prenovo, na drugi pa za konkretno možnost ponovnega vključevanja z resnično dejavnostjo,« je izjavil neapeljski župan Gaetano Manfredi. Zamisel je pomagati zapornikom, obenem pa oživiti »zelo lep, vendar zapuščen prostor v nekoliko skritem delu mestnega središča«.

Po besedah župana je bil načrt zapleten: ni preprosto pridobiti dovoljenj za ureditev picerije v cerkvi. Kljub temu je prepričan, da bo projekt pustil pomemben pečat v prihodnosti ljudi in mesta.

Tudi neapeljski nadškof Mimmo Battaglia je ocenil, da je pretvorba cerkve v picerijo pomembna. »Danes osvobajamo tiste, ki so zunaj rešetk, ne tistih, ki so v zaporu. Osvobajamo jih miselnosti zavračanja, predvsem pa predsodka, ki zapornika zaznamuje za vedno. Ko človek stori napako, mora zanjo odgovarjati. Toda roke, ki so morda ranile in nosijo težo lastnih odločitev, se lahko naučijo obrti in ustvarijo nekaj novega, kar človeku vrne samostojnost ter mu omogoči, da poskrbi zase in za svoje bližnje. Delo ne izbriše preteklosti, lahko pa pomaga, da nismo več njeni ujetniki.«