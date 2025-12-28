Česa ne bomo nikoli razumeli o Brigitte Bardot

Odšla je igralka, pevka, borka za pravice živali in kontroverzna osebnost, ki je s filmom In bog je ustvaril žensko prinesla novo dimenzijo seksualnosti.

Nikoli ne bomo razumeli, zakaj se je na vrhuncu slave odločila zapustiti film, zakaj se je tako zagrizeno lotila aktivizma za zaščito živali, zakaj je zavračala materinsko vlogo in zakaj je ženska, ki je bila znanilka seksualne revolucije, v drugi polovici življenja zagovarjala stališča skrajne desnice, podpihovala sovraštvo do priseljencev in gibanje #MeToo označila za »hipokritsko«. BB kot navdih za intelektualce in umetnike Velik del njenega življenja je bil zavit v skrivnost. Rodila se je leta 1934 kot Camille Javal v pariški, precej konservativni, katoliški družini. Že zgodaj je pokazala talent za ples in študirala balet na pariškem konservatoriju, dokler ni pri 15 letih na priporočilo prijatelja pozirala za naslovnico revije Elle. Tam jo je opazil takrat še mladi asistent režije ...