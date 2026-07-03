Česar ne vidimo, je lahko najbolj nevarno

Pred nekaj tedni je britanski nacionalni medij BBC opozoril, da vse več študij kaže na povečanje težav z jetri in ledvicami v evropski populaciji. Dolgo časa raziskovalci niso našli vzroka, zdaj pa postaja vse bolj jasno, da je za težave z jetri in ledvicami krivo neustrezno in pretirano uživanje prehranskih dopolnil. Preverili smo, ali so porast težav zaznali tudi na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v Sloveniji. Tam so nam povedali, da so zaradi prehranskih dodatkov v letošnjem polletju že zabeležili akutno odpoved jeter. Naše ekskluzivne ugotovitve preverite na tej povezavi.

Prehranska dopolnila se vse pogosteje kupujejo tudi prek spletnih tržnic, je opozoril zdravstveni inšpektorat. Pri tovrstnih nakupih obstaja povečano tveganje, da potrošniki prejmejo izdelke, ki niso skladni z zahtevami evropske zakonodaje in lahko v nekaterih primerih predstavljajo tveganje za zdravje.

Pozor pri stroških carinjenja in zavarovanja za tujino

Na spletu pa morate biti po novem pozorni tudi na nova pravila glede carinjenja. Od 1. julija 2026 EU uvaja novo pavšalno carinsko dajatev v višini treh evrov na vsak izdelek v paketnih pošiljkah do vrednosti 150 evrov, ki prihajajo iz držav zunaj EU (npr. s Temuja, Sheina ali Amazona, če je izdelek poslan iz tretje države). Ukrep je namenjen omejevanju množičnega uvoza poceni izdelkov in bo veljal do leta 2028. Zbrali smo odgovore na najpogostejša vprašanja.

Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, vam svetujemo, da še pred dopustom preverite tudi veljavnost evropske kartice zavarovanja, kajti velja zgolj eno leto, stroški zdravljenja pa gredo lahko v nebo.

FOTO: Matej Družnik

Nimajo pa vsi sreče, da bi lahko sploh razmišljali o dopustu. Otroci, ki sami prečkajo meje, v Slovenijo ne prihajajo zaradi pustolovščine, temveč zaradi vojne, revščine ali upanja na boljše življenje. V Postojni si za kratek čas oddahnejo, nato pa mnogi znova izginejo. Kam, pogosto ne ve nihče. Njihove zgodbe razkrivajo krhek sistem zaščite, nevarnost trgovine z ljudmi in vprašanje, ali Evropa najranljivejšim otrokom zna ponuditi varnost. Ozadje izginjanja mladoletnih migrantov preverite na tej povezavi.

Na zgodbe o neenakosti opozarja tudi jazzovska legenda Dee Dee Bridgewater, trikratna dobitnica grammyja, ki je včeraj nastopila v nabito polni Gallusovi dvorani v okviru 67. Jazz festivala Ljubljana in požela večkratne stoječe ovacije. Z repertoarjem je obudila pesmi Nine Simone, Abbey Lincoln in drugih umetnic, ki opozarjajo na rasizem, neenakost, narcizem in potrebo po družbenih spremembah. Intervju z njo si preberite na tej povezavi.

Dee Dee Bridgewater. FOTO: Kimbery Kimberly

Ta teden je v 85. letu starosti umrl Miha Jazbinšek, večkratni minister in snovatelj stanovanjske reforme iz leta 1991. Pogledali smo, kako je t. i. Jazbinškov zakon, ki je omogočil nakupe stanovanj po ceni stoenke ali golfa, preobrazil slovenski stanovanjski trg. Analizo preberite na tej povezavi.

Sobotna priloga:

V ZDA se je dopisnica Barbara Kramžar pogovarjala z Ronaldom Šego, ameriškim astronavtom slovenskih korenin, ki je v pogovoru razmišljal o poti od vnuka priseljencev iz Loškega Potoka do vesoljskih poletov z raketoplanoma Discovery in Atlantis. Med drugim je dejal, da brez slovenske delavnosti in radovednosti ne bi postal astronavt.

Da smo Slovenci res izjemni, ne dokazuje le kolesarski as Tadej Pogačar, temveč tudi njegov kolega Idrijec Jan Tratnik. Edinega kolesarja v profesionalni karavani, ki je doslej pomagal Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Jonasu Vingegaardu, Remcu Evenepoelu in Florianu Lipowitzu, bomo pogosto videli na čelu glavnine, morda pa se mu tudi ponudi priložnost za lastno dokazovanje. Intervju z njim na tej povezavi.

Nedelo:

Zanimivo branje vas čaka v Nedelu. Že danes lahko preberete, zakaj je tokratna kriptozima drugačna od prejšnjih in kam bežijo kriptovlagatelji.

Nagrada prometej Delovi rubriki Znanost

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije podelila priznanja prometej znanosti. Priznanje je prejela tudi znanstvena redakcija časnika Delo za 40 let neprekinjenega poslanstva informiranja in ozaveščanja o znanosti ter znanstvenikih z rubriko Znanost.

Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Saša Senica, ki danes vodi znanost (na fotografiji spodaj, ob njej tudi vsi nekdanji uredniki in sodelavci), je ta teden pripravila intervju z dr. Metko Novak, ki se ukvarja z razumevanjem agresivnih čvrstih rakov, kar je relevantno za nekatera najpomembnejša vprašanja sodobne onkologije: zakaj imunski sistem pri nekaterih bolnikih ne prepozna tumorja. Intervju preberite tukaj.

VIDEO:

Uredništvo podkastov je ta teden pripravilo pogovor o otrocih z ADHD. Kot je v podkastu Na robu opozoril Matic Novak, pedagog, ustanovitelj Modrih junakov (Inštitut za razvoj potencialov ADHD), ki ima tudi sam ADHD, zanika, da bi šlo pri ADHD za pomanjkanje pozornosti, temveč gre za drugačno vrsto pozornosti, ki je precej bolj široka. Odprta. Vsebino poglejte tukaj.

Svetovno prvenstvo v nogometu Pred osmino finala sta v Delovem studiu komentirala Rok Tamše in Siniša Uroševič. Je bil Var na strani Ronalda? Video vsebino si poglejte tukaj.

FOTO: Afp

Vprašanji tedna

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Zakaj je lahko na eni ulici tudi za več stopinj bolj vroče kot le nekaj metrov stran? Odgovor na tej povezavi.

Kako je 14 milijonov dolarjev vredna prenova postala predmet posmeha? Preverite tukaj.

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Pija Kapitanovič, namestnica urednika portala Delo.si