  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Česar ne vidimo, je lahko najbolj nevarno

    Izginjajo otroci. Odpovedujejo jetra. Znanost išče nove odgovore za raka.
    Preverili smo, ali so porast težav zaznali tudi na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v Sloveniji.  FOTO: arhiv Dela
    Galerija
    Preverili smo, ali so porast težav zaznali tudi na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v Sloveniji.  FOTO: arhiv Dela
    Pija Kapitanovič
    3. 7. 2026 | 15:20
    3. 7. 2026 | 15:20
    6:30
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Pred nekaj tedni je britanski nacionalni medij BBC opozoril, da vse več študij kaže na povečanje težav z jetri in ledvicami v evropski populaciji. Dolgo časa raziskovalci niso našli vzroka, zdaj pa postaja vse bolj jasno, da je za težave z jetri in ledvicami krivo neustrezno in pretirano uživanje prehranskih dopolnil. Preverili smo, ali so porast težav zaznali tudi na Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v Sloveniji. Tam so nam povedali, da so zaradi prehranskih dodatkov v letošnjem polletju že zabeležili akutno odpoved jeter. Naše ekskluzivne ugotovitve preverite na tej povezavi.

    Prehranska dopolnila se vse pogosteje kupujejo tudi prek spletnih tržnic, je opozoril zdravstveni inšpektorat. Pri tovrstnih nakupih obstaja povečano tveganje, da potrošniki prejmejo izdelke, ki niso skladni z zahtevami evropske zakonodaje in lahko v nekaterih primerih predstavljajo tveganje za zdravje. 

    Pozor pri stroških carinjenja in zavarovanja za tujino

    Na spletu pa morate biti po novem pozorni tudi na nova pravila glede carinjenja. Od 1. julija 2026 EU uvaja novo pavšalno carinsko dajatev v višini treh evrov na vsak izdelek v paketnih pošiljkah do vrednosti 150 evrov, ki prihajajo iz držav zunaj EU (npr. s Temuja, Sheina ali Amazona, če je izdelek poslan iz tretje države). Ukrep je namenjen omejevanju množičnega uvoza poceni izdelkov in bo veljal do leta 2028. Zbrali smo odgovore na najpogostejša vprašanja.

    Da bi se izognili nepotrebnim stroškom, vam svetujemo, da še pred dopustom preverite tudi veljavnost evropske kartice zavarovanja, kajti velja zgolj eno leto, stroški zdravljenja pa gredo lahko v nebo.

    FOTO: Matej Družnik
    FOTO: Matej Družnik

    Nimajo pa vsi sreče, da bi lahko sploh razmišljali o dopustu. Otroci, ki sami prečkajo meje, v Slovenijo ne prihajajo zaradi pustolovščine, temveč zaradi vojne, revščine ali upanja na boljše življenje. V Postojni si za kratek čas oddahnejo, nato pa mnogi znova izginejo. Kam, pogosto ne ve nihče. Njihove zgodbe razkrivajo krhek sistem zaščite, nevarnost trgovine z ljudmi in vprašanje, ali Evropa najranljivejšim otrokom zna ponuditi varnost. Ozadje izginjanja mladoletnih migrantov preverite na tej povezavi.

    Na zgodbe o neenakosti opozarja tudi jazzovska legenda Dee Dee Bridgewater, trikratna dobitnica grammyja, ki je včeraj nastopila v nabito polni Gallusovi dvorani v okviru 67. Jazz festivala Ljubljana in požela večkratne stoječe ovacije. Z repertoarjem je obudila pesmi Nine Simone, Abbey Lincoln in drugih umetnic, ki opozarjajo na rasizem, neenakost, narcizem in potrebo po družbenih spremembah. Intervju z njo si preberite na tej povezavi. 

    Dee Dee Bridgewater. FOTO: Kimbery Kimberly 
    Dee Dee Bridgewater. FOTO: Kimbery Kimberly 

    Ta teden je v 85. letu starosti umrl Miha Jazbinšek, večkratni minister in snovatelj stanovanjske reforme iz leta 1991. Pogledali smo, kako je t. i. Jazbinškov zakon, ki je omogočil nakupe stanovanj po ceni stoenke ali golfa, preobrazil slovenski stanovanjski trg. Analizo preberite na tej povezavi. 

    Sobotna priloga: 

    V ZDA se je dopisnica Barbara Kramžar pogovarjala z Ronaldom Šego, ameriškim astronavtom slovenskih korenin, ki je v pogovoru razmišljal o poti od vnuka priseljencev iz Loškega Potoka do vesoljskih poletov z raketoplanoma Discovery in Atlantis. Med drugim je dejal, da brez slovenske delavnosti in radovednosti ne bi postal astronavt.

    Da smo Slovenci res izjemni, ne dokazuje le kolesarski as Tadej Pogačar, temveč tudi njegov kolega Idrijec Jan Tratnik. Edinega kolesarja v profesionalni karavani, ki je doslej pomagal Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču, Jonasu Vingegaardu, Remcu Evenepoelu in Florianu Lipowitzu, bomo pogosto videli na čelu glavnine, morda pa se mu tudi ponudi priložnost za lastno dokazovanje. Intervju z njim na tej povezavi. 

    Nedelo: 

    Zanimivo branje vas čaka v Nedelu. Že danes lahko preberete, zakaj je tokratna kriptozima drugačna od prejšnjih in kam bežijo kriptovlagatelji. 

    Nagrada prometej Delovi rubriki Znanost

    Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije podelila priznanja prometej znanosti. Priznanje je prejela tudi znanstvena redakcija časnika Delo za 40 let neprekinjenega poslanstva informiranja in ozaveščanja o znanosti ter znanstvenikih z rubriko Znanost.

    Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti. FOTO: Jože Suhadolnik
    Delova Znanost ob 40-letnici prejela priznanje Prometej znanosti. FOTO: Jože Suhadolnik

    Saša Senica, ki danes vodi znanost (na fotografiji spodaj, ob njej tudi vsi nekdanji uredniki in sodelavci), je ta teden pripravila intervju z dr. Metko Novak, ki se ukvarja z razumevanjem agresivnih čvrstih rakov, kar je relevantno za nekatera najpomembnejša vprašanja sodobne onkologije: zakaj imunski sistem pri nekaterih bolnikih ne prepozna tumorja. Intervju preberite tukaj. 

    VIDEO:

    Uredništvo podkastov je ta teden pripravilo pogovor o otrocih z ADHD. Kot je v podkastu Na robu opozoril Matic Novak, pedagog, ustanovitelj Modrih junakov (Inštitut za razvoj potencialov ADHD), ki ima tudi sam ADHD, zanika, da bi šlo pri ADHD za pomanjkanje pozornosti, temveč gre za drugačno vrsto pozornosti, ki je precej bolj široka. Odprta. Vsebino poglejte tukaj. 

    Svetovno prvenstvo v nogometu Pred osmino finala sta v Delovem studiu komentirala Rok Tamše in Siniša Uroševič. Je bil Var na strani Ronalda? Video vsebino si poglejte tukaj. 

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Vprašanji tedna

    ­

    Zakaj je lahko na eni ulici tudi za več stopinj bolj vroče kot le nekaj metrov stran? Odgovor na tej povezavi.

    Kako je 14 milijonov dolarjev vredna prenova postala predmet posmeha? Preverite tukaj. 

    ­

    Pija Kapitanovič, namestnica urednika portala Delo.si

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

    Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
    Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Iz izraelskega časopisa smo izvedeli nekaj, kar naj bi storili kot prvi v EU

    Janšev zasuk v korist Izraela: koliko slovenske suverenosti je še naprodaj?
    Janez Markeš 3. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odilo Globočnik

    Nacistični zločinec slovenskega rodu Odilo Globočnik končno brez groba in imena

    Odilo Globočnik velja za soizumitelja plinskih celic in snovalca koncepta uničevalnega taborišča.
    Tina Horvat 1. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Absentizem

    Režimi bolniške odsotnosti po novem v e-obliki

    Zavarovancem bodo navodila avtomatično na voljo na portalu zVem. Kdor ga nima, bo moral sam poskrbeti za obveščenost.
    Barbara Hočevar 1. 7. 2026 | 19:00
    Preberite več

    Več iz teme

    prehranski dodatkiTourmigrantjeneenakostpismo urednika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Lokalne volitve 2026

    Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

    Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
    3. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Kajak in kanu

    Direktor kajakaške zveze: Od Darsa nismo prejeli niti centa

    Po odstopu Andreja Ribiča kot predsednika Darsa naj bi Komisija za preprečevanje korupcije preiskovala nepravilne donacije kajakašem.
    3. 7. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokros

    Gajser in Pancar na poti v neznano

    Južna Afrika bo prvič gostila dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. Visoka nadmorska višina in nizke temperature izziv za mehanike.
    Peter Zalokar 3. 7. 2026 | 16:24
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Ne le norveški nogometaši, tudi kolesarji na Touru z vikinško koreografijo

    Norveški navijači so po navijanju na nogometnem svetovnem prvenstvu postali prepoznavni po celotnem svetu, vzkliki ob veslanju pa odmevajo tudi na Touru.
    Matic Rupnik 3. 7. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Motokros

    Gajser in Pancar na poti v neznano

    Južna Afrika bo prvič gostila dirko svetovnega prvenstva v motokrosu. Visoka nadmorska višina in nizke temperature izziv za mehanike.
    Peter Zalokar 3. 7. 2026 | 16:24
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Ne le norveški nogometaši, tudi kolesarji na Touru z vikinško koreografijo

    Norveški navijači so po navijanju na nogometnem svetovnem prvenstvu postali prepoznavni po celotnem svetu, vzkliki ob veslanju pa odmevajo tudi na Touru.
    Matic Rupnik 3. 7. 2026 | 16:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo