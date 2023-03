Sakure spet zacvetele rekordno zgodaj

Pomlad je tudi letos na Japonsko prišla bolj zgodaj kot leto prej. V Tokiu so namreč že v torek naznanili začetek cvetenja češenj, deset dni prej kot običajno; tako zgodaj so se ti rožnati znanilci pomladi doslej razprli le dvakrat. Japonski meteorologi razloge za ta premik pripisujejo podnebnim spremembam in za ta čas v letu milim temperaturam zraka v glavnem mestu.

»Danes, 14. marca, razglašamo, da v Tokiu cvetijo sakure,« se je glasilo uradno naznanilo japonske meteorološke agencije, ki odločitev za razglasitev sezone cvetenja sprejme na podlagi spremljanja drevesa pri svetišču Jasukuni. »Čestitamo za cvetenje,« se je odzval opazovalec po uradni objavi, čemur je sledil navdušen aplavz. Tokrat so uradni začetek cvetenja oznanil šest dni prej kot lani, če sledimo večletnemu povprečju pa celo deset dni prej. »Marca smo imeli veliko toplih dni,« so pojasnili vremenoslovci, »svojo vlogo pa so najbrž odigrale tudi podnebne spremembe.«

Opazovanje v sodobnem času nujno spremlja tudi fotografiranje. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Vremenoslovci v Tokiu podatke o cvetenju sakur, kakor pravijo cvetovom, po poročanju AFP uradno spremljajo sedemdeset let in ti jim pravijo, da so se tako zgodaj razprli in priklicali pozornost mimoidočih in drugih občudovalcev le v letih 2021 in 2020, za vselej zaznamovanih tudi s pandemijo.

Hanami se je začel

Sezono cvetenja so že napovedale tiskovne agencije in medijske hiše, v živo ga spremlja televizija in tako se je v vsej polnosti, čeravno prezgodaj, začel hanami, praznovanje cvetenja japonskih češenj, ki niso le simbol pomladi, temveč tudi ljubezni in minljivosti. Hanami tradicionalno spremljajo ogledi s pikniki in zabavami pod krošnjami dreves, v sodobnem času je vse seveda ovekovečeno s fotografijami, ki se širijo po družbenih omrežjih.

Praznovanje bo po štirih letih spet bolj sproščeno. FOTO: Issei Kato/Reuters

Letos bo po dveh letih zbiranje spet bolj svobodno; prvič po štirih letih, denimo, v parku Ueno dovolijo ljudem, da se zbirajo ob hrani in pijači ter pri tem občudujejo njihove znamenite češnjeve cvetove, je poročal Japan Times, kajpak na omejenih območjih in le do 20. ure. Predvsem pa si bodo cvetove, ki slovijo po vsem svetu, lahko ogledali tudi turisti, saj je Japonska po dveh letih in pol omejitev oktobra lani vendarle odprla svoje meje. Leta 2019 je, denimo, od marca do maja to državo obiskalo 8,5 milijona tujih turistov, ki so tam potrošili okoli šest milijard dolarjev.

A praznovanje ne bo prav dolgo; cvetenje sorte somei yoshino, ki je najbolj razširjena na Japonskem, traja le približno teden dni.