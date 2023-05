Chequers kot drugi dom

Nekdanji britanski premier Boris Johnson se je že večkrat znašel na naslovnicah časopisov zaradi svojega veseljaškega načina življenja, navsezadnje zaradi zabav, ki jih je prirejal v času pandemije covida-19. Zdaj so mediji izvrtali, da si je v času svojega mandata nekako prisvojil posestvo Chequers, ki sta ga pred stoletjem vladi podarila Arthur in Ruth Lee, da bi se lahko predsednik vlade občasno umaknil v mir in samoto.

Johnson je tovrsten privilegij izrabljal zelo pogosto, njegova tedanja zaročenka in sedanja žena Carrie Johnson se je tako rekoč preselila tja, Johnson pa se ji je pridružil, ko je bilo to le mogoče. Pravzaprav je kar neprestano potoval med posestvom in sedežem vlade, v njegovem londonskem domovanju pa ga skoraj niso videli.

Zakonca sta menda na posestvu prirejala tudi zabave, čeprav so tam načeloma dovoljeni le uradni državni sprejemi. FOTO: Reuters

Zdaj se izgovarja, da je bila njegova partnerica noseča, on pa je dolgo preboleval covid, vendar se je izkazalo, da sta na posestvu redno prirejala tudi zabave, čeprav so načeloma dovoljeni le uradni državni sprejemi, stroške za druge goste pa mora vsak premier poravnati sam.

Johnson je za svojega sina nameraval celo zgraditi drevesno hiško za 160.000 evrov, vendar se je moral prej posloviti s premierskega mesta.