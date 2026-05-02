Čiščenje pasjega urina ali 500 evrov kazni

Lastniki psov v italijanskem mestu Livorno v Toskani bomo morali na javnih površinah očistiti tudi urin svojih ljubljenčkov, sicer jim grozi globa v višini do 500 evrov. Župan mesta Luca Salvetti je ta ukrep uvedel po pritožbah prebivalcev zaradi smradu po pasjem urinu, zlasti v parkih in na otroških igriščih, navaja britanski časnik Guardian.

Lastniki psov bodo morali nositi s seboj plastenke z vodo in razpršilnike za čiščenje pločnikov, klopi in koles parkiranih avtomobilov in skuterjev. Hišnim ljubljenčkom je prepovedano urinirati v bližini vrat in oken, še posebej pa pri vhodih v trgovine, pisarne in domove. »Javni prostori so skupna lastnina, ki jo je treba zaščititi, da se zagotovi dostojanstvo, higiena in kakovost življenja v mestu,« je poudaril župan. Dejal je, da je ukrep še posebej potreben zaradi velikega porasta števila hišnih ljubljenčkov, zlasti psov.

Ukrep bo veljal za vsakogar, ki sprehaja psa, najsi bo to lastnik ali nekdo, ki skrbi za žival, in bo veljal med 20. majem in 31. oktobrom, obdobjem, ki velja za najbolj kritično zaradi višjih temperatur in manj padavin.