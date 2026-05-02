    Zanimivosti

    Čiščenje pasjega urina ali 500 evrov kazni

    Župan italijasnkega mesta je ta ukrep uvedel po pritožbah prebivalcev zaradi smradu po pasjem urinu.
    R. I.
    2. 5. 2026 | 10:16
    Lastniki psov v italijanskem mestu Livorno v Toskani bomo morali na javnih površinah očistiti tudi urin svojih ljubljenčkov, sicer jim grozi globa v višini do 500 evrov. Župan mesta Luca Salvetti je ta ukrep uvedel po pritožbah prebivalcev zaradi smradu po pasjem urinu, zlasti v parkih in na otroških igriščih, navaja britanski časnik Guardian.

    Lastniki psov bodo morali nositi s seboj plastenke z vodo in razpršilnike za čiščenje pločnikov, klopi in koles parkiranih avtomobilov in skuterjev. Hišnim ljubljenčkom je prepovedano urinirati v bližini vrat in oken, še posebej pa pri vhodih v trgovine, pisarne in domove. »Javni prostori so skupna lastnina, ki jo je treba zaščititi, da se zagotovi dostojanstvo, higiena in kakovost življenja v mestu,« je poudaril župan. Dejal je, da je ukrep še posebej potreben zaradi velikega porasta števila hišnih ljubljenčkov, zlasti psov.

    Ukrep bo veljal za vsakogar, ki sprehaja psa, najsi bo to lastnik ali nekdo, ki skrbi za žival, in bo veljal med 20. majem in 31. oktobrom, obdobjem, ki velja za najbolj kritično zaradi višjih temperatur in manj padavin.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več

