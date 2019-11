Stošestletnik je za BBC pripovedoval o svojem boju proti fašizmu in nacizmu ter izkušnjah v taboriščih. FOTO: Voranc Vogel

Zloglasni Natzweiler

Alan Yentob, dolgoletni novinar in urednik pri BBC, ki je obiskal Borisa Pahorja. FOTO: Wikipedija

The Man Who Saw Too Much (Človek, ki je videl preveč) je naslov dokumentarnega filma britanske BBC o slovenskem pisatelju in častnem članu kluba klenih stoletnikov. Britanski novinarje »najstarejšega znanega preživelega zapornika v nacističnih taboriščih«, kot ga je opisal, obiskal na njegovem domu na Kontovelski rebri pri Trstu, kjer mu je 106-letnik pripovedoval o svojem boju proti fašizmu in nacizmu ter izkušnjah v taboriščih.Dobro uro dolgi dokumentarni film so predvajali v sredo zvečer; na spletu si ga zunaj Velike Britanije ni mogoče ogledati, je pa na ogled slabo minuto dolg izsek. V opisu dokumentarca, ki sta ga napovedala tudi Sunday Times in Guardian, BBC na spletni strani navaja, da je Pahor Slovenec, ki se je leta 1913 rodil v strpnem, kozmopolitskem Trstu, kjer pa so fašisti po Mussolinijevem vzponu požgali slovenski Narodni dom, zaprli slovenske šole in prepovedali slovenščino v javnosti.Pahor je bil ob izbruhu druge svetovne vojne vpoklican v italijansko vojsko, po njeni kapitulaciji pa se je tik pred vkorakanjem nacistov vrnil v Trst. Tam se je pridružil slovenskemu odporu, a je bil izdan in predan v roke gestapu, ki ga je nato poslal v koncentracijska taborišča.Dokumentarec posebej izpostavlja manj znano taborišče Natzweiler, skrito v alzaškem gorovju, kjer je ostal najdlje in kjer je umrla skoraj polovica od 52.000 taboriščnikov. Na zapornikih so izvajali medicinske poskuse, med drugimi so vanj tudi privedli 86 Judov in jih usmrtili samo zato, da so dobili okostja za nacistično zbirko anatomije. Natzweiler je bil prvo koncentracijsko taborišče v Zahodni Evropi, ki so ga odkrile zavezniške sile – a tedaj je bil že prazen, saj so taboriščnike preselili v Dachau. Pahorjevi srhljivi opisi in ilustracije sotaboriščnikov so, je zapisal BBC, edinstveno poročilo o razmerah v nacističnih taboriščih smrti.Alan Yentob (72) je večino svoje kariere novinar in urednik na BBC. Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je pripravljal znane dokumentarne serije Omnibus, v naslednjem desetletju je sodeloval pri seriji dokumentarcev Arena.Nazadnje je bil kreativni direktor BBC, a je leta 2015 s tega položaja odstopil pod bremenom obtožb, da je poskušal vplivati na poročanje o dobrodelni organizaciji Kids Company.